Ulisse | Quella Notte sulla Luna | stasera puntata evento con Piero e Alberto Angela su Rai1

'Quella notte sulla Luna' - lo speciale di Ulisse sabato 20 luglio in tv su Rai 1 : Il 20 luglio di cinquant'anni fa si compiva uno dei più grandi eventi dell'Umanità: per la prima volta l'Uomo metteva piede sulla Luna. sabato 20 luglio, per celebrare degnamente il cinquantesimo anniversario dello sbarco umano sul satellite della Terra, Rai 1 manderà in onda lo speciale di Ulisse "Quella notte sulla luna". A partire dalle ore 21:15 Piero e Alberto Angela racconteranno cosa successe quella storica notte di fine anni '60 e tante ...