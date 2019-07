Ugl | non c’è pace al vertice del sindacato delle destre Sospeso il vicesegretario

Anticipazioni Temptation Island del 22 lUglio : un concorrente non parte per il weekend : Mancano solo due puntate alla fine di Temptation Island, durante le quali i telespettatori conosceranno l'esito dei falò di confronto delle ultime tre coppie ancora in gioco. Il quinto appuntamento andrà in onda su Canale 5 lunedì 22 luglio, in prima serata, e sancirà i momenti decisivi per i protagonisti del programma. Dopo le partenze di Arcangelo e Nunzia, Andrea e Jessica, David e Cristina, i fidanzati e le fidanzate ancora presenti nel ...

Non toccate la mia casa film stasera in tv 19 lUglio : cast - trama - curiosità - streaming : Non toccate la mia casa è il film stasera in tv 19 luglio 2019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Non toccate la mia casa film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Wrong HouseGENERE: ThrillerANNO: 2016REGIA: Sam Irvincast: Clare Kramer, Tilky Jones, Allison ...

Amichevole Milan-Novara 19 lUglio : partita non visibile in tv e streaming : Il Milan affronterà la prima Amichevole alle ore 10.30 della giornata di venerdì 19 luglio 2019. I tifosi non avranno modo di vederla in diretta tv, né tantomeno in streaming sul canale rossonero. Il “battesimo” della squadra di Marco Giampaolo avverrà contro il Novara. La gara si giocherà a porte chiuse, e saranno esclusi dall'accesso anche giornalisti, fotografi e video operatori....Continua a leggere

CIA PUglia lancia l’allarme : migliaia di trattori da revisionare ma non ci sono officine : Bari. migliaia di trattori dovranno essere revisionati entro il 30 giugno 2021, ma al momento non esistono officine meccaniche autorizzate

“Chiuso per Mondiali” - 18 lUglio. Staffetta : un argento che vale ma lo sprint non ci appartiene. Pronostici : quanta Italia nella rana stellare! : Ex capitano della nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29 record Italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky ...

Assunzioni 2019/20 - ma non per tutti : cdc in esubero - aggiornamento del 18 lUglio : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Pannelli solari a chi non può pagare le bollette : in PUglia è legge il reddito energetico regionale. Pronti 5 - 6 milioni : C’è l’ok definitivo: in Puglia, prima regione in Italia, il reddito energetico è legge. Dopo l’approvazione con il pieno di voti favorevoli, a marzo, in una seduta congiunta delle commissioni Industria ed Ecologia, anche il consiglio regionale ha detto la sua sulla proposta di legge del M5s, a prima firma del consigliere regionale Antonio Trevisi per l’istituzione del reddito energetico regionale. “Siamo orgogliosi – commenta l’esponente ...

Vasco NonStop Le Mie Emozioni Da Modena Park A Qui - il libro in uscita a lUglio : NonStop Le Mie Emozioni Da Modena Park A Qui è il libro di Vasco Rossi scritto con Michele Monina, in uscita il 23 luglio per Mondadori. Sarà in vendita la prezzo di 19 euro per 152 pagine, foto ed Emozioni dei concerti che Vasco ha tenuto da Modena Park a oggi, passando per il record di permanenze a San Siro e il doppio evento in Sardegna. Le prove di Castellaneta, i 6 sold out allo Stadio San Siro di Milano e i due concerti di Cagliari che ...

Lega-Russia - Pd : "Conte riferirà in Senato il 24 lUglio" | Salvini non molla : "Non riferisco sulla fantasia" : Scontro in commissione alla Camera: i Dem tentano di bloccare i lavori sul Sicurezza bis affinché il ministro dell'Interno riferisca sul caso

Assunzioni 2019/20 - ma non per tutti : cdc in esubero - aggiornamento del 17 lUglio : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Un posto al sole - trame al 26 lUglio : Serena confessa a Filippo di non volere altri figli : Continua, inesorabile, il grande successo della soap Un posto al sole. Dopo l'annuncio della consueta pausa estiva - che interesserà il periodo dal 12 al 23 agosto - sono state rilasciate le trame ufficiali degli episodi che andranno in onda la terza settimana di luglio, ovvero da lunedì 22 a venerdì 26. Stando alle anticipazioni pare, infatti, che numerosi colpi di scena e straordinarie rivelazioni interesseranno i protagonisti della soap opera ...

Alexa - quando è Prime Day? Il 15 e il 16 lUglio - due giorni di festa con offerte non-stop : A luglio, Amazon renderà disponibili agli iscritti a Prime di tutto il mondo offerte non-stop durante il Prime Day più lungo...

Ascolti Tv 15 lUglio 2019 : Temptation Island non ha rivali : Ascolti Temptation Island lunedì 15 luglio 2019: il programma di Maria De Filippi non viene fermato da nessuno Il fenomeno “Temptation Island” è inarrestabile. Ha vinto nuovamente la gara degli Ascolti, confermandosi uno dei programmi più visti dell’estate: le sue dinamiche coinvolgono numerosi telespettatori, che vogliono sapere fino alla fine quali coppie resisteranno e quali […] L'articolo Ascolti Tv 15 luglio 2019: ...

Il Prime Day non è finito : ecco le migliori offerte di martedì 16 lUglio : Oggi inizia il Prime Day 2019, l'evento promozionale di Amazon dedicato ai clienti Prime. offerte, sconti e promozioni su tantissime categorie per i clienti Prime per celebrare il club fedeltà di Amazon e ripagare la fiducia dei clienti. Dalla TV quadro di Samsung ai prodotti Apple, passando per PlayStation, Huawei, libri ed elettrodomestici per la casa, ecco gli sconti davvero convenienti di oggi in costante aggiornamento.Continua a leggere