U&D | Klaudia Poznanska avrebbe trovato l' amore con Ludwig dopo il trono di Andrea

U&D : Eleonora smentisce le nozze con Oscar - Klaudia nega la storia con Frattesi : Sono gossip infondati quelli che sono circolati in questi giorni su due ex corteggiatrici di Uomini e Donne: Eleonora Rocchini, ad esempio, ha usato Instagram per smentire la voce che stava impazzando su un suo imminente matrimonio con Oscar Branzani. Klaudia Poznanska, invece, ha fatto sapere che è ancora single: non c'è nulla di vero, dunque, nella notizia che la vorrebbe molto vicina al centrocampista David Frattesi. Eleonora e Oscar non si ...

Spoiler U&D : Antonio Moriconi possibile tronista - incertezze su Klaudia e Luca : Il programma pomeridiano più seguito di sempre, Uomini e Donne, è ormai andato in ferie. La trasmissione di Maria De Filippi riaprirà i battenti il prossimo settembre, con nuove e sfavillanti avventure. Ad ogni modo, anche se i battenti sono chiusi, i telespettatori non smettono di interessarsi alle dinamiche del programma ed ai vari protagonisti che ne hanno fatto parte. In questi giorni, infatti, molti fan non stanno facendo altro che parlare ...

U&D : Antonio Moriconi e Klaudia Poznanska potrebbero essere i nuovi tronisti : Uomini e Donne per questa stagione ha chiuso i battenti. Nonostante il programma condotto da Maria De Filippi sia terminato da poche settimane, in rete stanno già circolando i primi nomi di coloro che potrebbero essere i nuovi tronisti. Dopo le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta, si stanno facendo diverse ipotesi. Tra queste, al momento la più accreditata è quella che fa riferimento ad Antonio Moriconi. L'ex corteggiatore ...

U&D : il pubblico vorrebbe Klaudia e Moriconi tra i tronisti della nuova stagione : Il 31 maggio si è conclusa la stagione 2018/2019 del Trono classico di Uomini e Donne, con l'ultima puntata incentrata sulla scelta della tronista torinese Giulia Cavaglia. Adesso i fan del programma guardano già alla prossima stagione e stanno iniziando a porsi delle domande sui possibili tronisti di settembre. Al momento due nomi su tutti sembrerebbero i favoriti: Klaudia, la non scelta di Andrea Zelletta e Antonio, la non scelta di Teresa ...

U&D - dopo il 'no' di Andrea - Klaudia in lacrime commuove tutti : 'Qui sono cresciuta' : Nella puntata odierna di Uomini e donne abbiamo visto che Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni, mentre Klaudia Poznanska si è ritrovata a dover incassare il 'no' del tronista. dopo un percorso durato tre mesi, la giovane romana è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori e del pubblico di Maria di Filippi, tanto che le parole utilizzate dalla corteggiatrice prima di abbandonare lo studio, hanno commosso tutti, compreso Andrea, il ...

U&D : Andrea Zelletta e Natalia sono una nuova coppia - Klaudia va via piangendo : Dopo Angela Nasti e Alessio Campoli, a Uomini e Donne si è appena formata un'altra coppia: stiamo parlando di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Il tronista pugliese ha scelto la bionda corteggiatrice al termine della seconda puntata in diretta del dating-show: Klaudia Poznanska ha pianto a dirotto dopo aver saputo di non essere la prescelta. Ospite in studio, questo pomeriggio, una bellissima Giulia De Lellis. Andrea piange nel dire 'no' a ...

U&D - anticipazioni del 30 maggio : Zelletta chiamato alla scelta tra Natalia e Klaudia : Domani 30 maggio 2019 in diretta tv su canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta del tronista pugliese Andrea Zelletta, chiamato a scegliere con chi intraprendere un nuovo percorso al di fuori delle telecamere tra le due corteggiatrici Natalia e Klaudia. Nel frattempo oggi pomeriggio, il pubblico di Maria De Filippi, ha potuto assistere alla scelta di Angela Nasti, la quale ha ottenuto il 'sì' di Alessio ...

Anticipazioni U&D - la villa di Andrea : tra Klaudia e Natalia spunta una 'terza persona' : Mancano pochi giorni alla messa in onda in diretta della scelta di Andrea a Uomini e Donne: stando a quello che si vocifera in rete, dovrebbe essere giovedì 30 maggio la giornata in cui il bel pugliese prenderà la sua decisione finale. Sul portale Witty Tv, però, è stata pubblicata una piccola anteprima video di quello che è successo in villa tra il tronista e le sue due corteggiatrici: ad un certo punto, Zelletta informa Natalia e Klaudia che, ...

U&D - la corteggiatrice Klaudia a sorpresa su Andrea : 'Se sceglie Natalia è solo business' : La settimana prossima andrà in onda la tanto attesa scelta di Andrea Zelletta, il tronista del trono classico di Uomini e Donne (il people show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi). Prima della scelta, le corteggiatrici del ragazzo pugliese hanno lasciato delle dichiarazioni sul magazine ufficiale di Uomini e Donne. In particolare, la corteggiatrice Klaudia Poznaska dopo aver assistito alla pace ...

U&D - Klaudia : 'Andrea e Natalia solo Business - se la sceglierà andranno a Temptation' : A meno di una settimana dalla scelta di Andrea Zelletta, le sue corteggiatrici si sono raccontate sulle pagine dell'ultimo numero del magazine di Uomini e Donne: Natalia Paragoni si è detta convinta che la preferenza del tronista sarà per la rivale, Klaudia Poznanska ha fatto sapere che sarebbe pronta a "tentare" il tarantino qualora dovesse partecipare a Temptation Island con l'altra ragazza. Intervista a Klaudia prima della scelta Il magazine ...