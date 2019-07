Tuffi - Mondiali Gwangju 2019. Bertocchi/Verzotto : quanti errori! Lontani dai primi nel sincro 3 metri misto senza Cina. Australia oro : Un mezzo disastro, non ci sono altre parole per raccontare la gara che chiude il Mondiale più grigio degli ultimi quindici anni per il movimento azzurro dei Tuffi. Maicol Verzotto ed Elena Bertocchi chiudono fra le lacrime la rassegna iridata di Gwangju con un 13mo posto nel sincro misto da 3 metri che non rende onore alla qualità del duo azzurro ma rende bene l’idea della situazione generale di sfiducia che si è venuta a creare in buona ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi/Verzotto tredicesimi nel sincro misto 3m. Australia oro - alle 13 - 45 i 10m uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05: E’ tutto per il momento. Vi diamo appuntamento alla finale maschile dai 10m alle 13.45, dove si assegneranno le ultime medaglie di questi Mondiali per i Tuffi. Un saluto dalla redazione di OA Sport 10.02: L’Australia vince dunque la medaglia d’oro del sincro misto dai 3m a precedere il Canada e la Germania. L’Italia con Verzotto e Bertocchi chiude mestamente in ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi/Verzotto tredicesimi dopo la terza rotazione del sincro misto 3m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.31. Il Canada con il triplo e mezzo avanti carpiato ottiene 65.10 e sono secondi con 233.70 9.30: La coppia coreana Kim/Kim ottiene con il doppio e mezzo rovesciato carpiato 40.50. Sesto posto con 185.10 9.29: La coppia malese Puteh/Sabri ottiene con il triplo e mezzo avanti carpiato 67.89 ed è quinta con 210.09 9.28: I tedeschi Massenberg/Punzel ottengono con il triplo e mezzo avanti ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi/Verzotto decimi dopo la seconda rotazione del sincro misto 3m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.13: La coppia canadese Imbeau-Dulac/Abel ottiene con il doppio e mezzo ritornato carpiato 70.20 e si porta in testa con 168.60 9.12: La coppia coreana Kim/Kim con il triplo e mezzo avanti carpiato ottiene 55.80 ed è quinta con 144.60 9.11: La coppia malese Puteh/Sabri ottiene con il doppio e mezzo ritornato carpiato 54.00, totalizzando 142.20 (quinto posto) 9.10: I tedeschi Massenberg/Punzel ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi/Verzotto settimi dopo la prima rotazione del sincro misto 3m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.50: Gli Stati Uniti con un uno rovesciato carpiato ottengono 43.20 e sono terzi con 87.60 8.49: La Russia con un uno rovesciato carpiato ottiene 45.00. 94.80 per loro e primo posto provvisorio 8.49: L’Ucraina ottiene con il secondo obbligatorio 46.80 e totalizza 93.60 8.47: Chiude questa rotazione la Svezia con 44.40 (14°). Italia settima al termine della prima tornata di Tuffi. ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : via al sincro misto 3m - Bertocchi/Verzotto ci provano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.28: La prima coppia a saltare sarà quella ucraina formata da Olyferchyk/Kesar che comincerà con un ordinario indietro 8.25: Gli azzurri salteranno per undicesimi, una gara che sarà decisamente lunga viste le 18 coppie al via 8.22: Le coppie stanno facendo il loro ingresso sul piano vasca 8.20: 18 le selezioni iscritte in questa finale del sincro misto dai 3m: Ucraina, Russia, Stati Uniti, ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : gran chiusura con la piattaforma maschile. L’Italia ci prova nel sincro misto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare con gli azzurri (20 luglio) – La presentazione delle gare (20 luglio) – Il medagliere dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Tuffi. La rassegna iridata chiude i battenti e il rischio che l’Italia possa concludere senza medaglie è decisamente alto. La coppia Maicol Verzotto/Elena ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini per una nuova magia. Spettacolo con la piattaforma maschile dei Tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

Tuffi - Mondiali : Verzotti/Bertocchi cercano l’impresa nel sincro mixed 3m - Cina pronta a dominare : Siamo giunti all’ultimo giorno di gare al Nambu University Municipal Aquatics Center in quel di Gwangju (Corea del Sud). La rassegna iridata chiude i battenti e il rischio che l’Italia possa concludere senza medaglie è decisamente alto. Dal 2005, infatti, la compagine del Bel Paese porta a casa un podio. Un periodo nel quale l’apporto della fuoriclasse Tania Cagnotto è stata determinante in tutti i sensi, sia per il suo ruolo ...

Tuffi - Mondiali 2019 : testa rivolta agli Europei di Kiev in casa Italia. Con due novità : Mancano ormai due gare al termine del programma di Tuffi ai Mondiali delle discipline acquatiche Gwangju 2019 (synchro misto tre metri, piattaforma dieci metri uomini). A meno di clamorose sorprese, difficilmente considerabili nel misto (ma mai dire mai, visto che Bertocchi-Verzotto hanno saputo conquistare medaglie pesanti, in passato), l’Italia chiuderà (o potrebbe chiudere) la sua avventura in Corea senza podi, e questo poteva anche ...

Tuffi - Mondiali Gwangju 2019. Trampolino 3 metri : Cina ingiocabile! Ancora doppietta Shi-Wang. Keeney resta di bronzo : La Cina si prende tutto, come sempre. Nemmeno l’australiana Keeney riesce a scalfire il dominio cinese ai Mondiali di Gwangju, ormai sempre più provincia di Pechino dalle parti dei trampolini. Vince Shi Tingmao come da programma: è la più forte e ha fatto valere la sua leadership nella finale dopo che nelle qualificazioni aveva traballato al cospetto dell’australiana Keeney che le era arrivata a soli 9 punti di distanza, dando ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Shi Tingmao è oro dal trampolino 3m donne. Wang Han e Keeney completano il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport 14.49: La cinese Shi Tingmao chiude con il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento strepitoso: 79.50 e 391.00!!! Terzo oro iridato consecutivo da 3 metri per lei, a precedere la connazionale Wang e l’australiana Keeney 14.47: L’australiana Keeney ottiene con il doppio e mezzo avanti carpiato con ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Shi Tingmao domina dopo la quarta rotazione dei 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41: La britannica Reid ottiene con il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento 63.00, totalizzando 286.95 (quinto posto) 14.39: L’ucraina Kesar ottiene con il triplo e mezzo avanti carpiato 60.45, totalizzando 276.46 (sesto posto) 14.38: La malese N Yan Yee ottiene con il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento 60.00, totalizzando 282.40 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Occhipinti bronzo nella 25 km! Settebello ai quarti - Italia quinta nel sincronizzato - ora i Tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l’argento della staffetta mista e il bronzo della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...