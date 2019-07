Truffò George Clooney | estradata la Bonnie Vanja Goffi dalla Thailandia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Serena Granatoera stata arrestata lo scorso giugno insieme al suo compgno e a loro carico pendeva un mandato di arresto internazionale, in quanto rei di aver compiuto molte truffe Nelle ultime ore è trapelata in rete la notizia che vedeatterrata questo sabato a Malpensa, dopo essere stata arrestata a Pattaya lo scorso 16 giugno, insieme al suo compagno. A carico dei due pendeva il mandato di arresto internazionale, per aver architettato una valanga di truffe, tra cui, la più eclatante, compiuta ai danni del divo hollywoodiano. La coppia truffaldina, passata alla cronaca con il nomignolo di "Italian& Clyde", ha creato un brand di capi di abbigliamento usurpando il nome del celebre attore. E la truffatrice(45 anni) è atterrata all'alba di questo sabato 20 luglio a Malpensa, dopo essere stata...

infoitestero : Estradata in Italia la 'Bonnie' che truffò anche George Clooney - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Estradata dalla #Thailandia la donna italiana che truffò anche George Clooney #ANSA - EBertolaccini : Estradata dalla Thailandia italiana che truffò George Clooney -