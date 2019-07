Truffa a George Clooney | dopo l' arresto in Thailandia di ' Bonnie & Clyde' arriva

I Truffatori italiani che si spacciavano per George Clooney arrestati in Tailandia : Due italiani sono stati accusati di spacciarsi per l’attore statunitense George Clooney per promuovere il proprio business nel campo della moda. I due sono stati arrestati in Tailandia dopo anni di latitanza. Francesco Galdelli, 58 anni, e Vanya Goffi, 45 anni, sono stati arrestati nella località thailandese di Pattaya, dopo che i poliziotti hanno circondato la villa di lusso in cui vivevano, lontano dalle attrazioni turistiche e dalla ...

Sono stati arrestati in Thailandia due italiani che avevano messo in piedi una Truffa fingendosi George Clooney : Sono state arrestate in Thailandia, a Pattaya, due persone italiane che avevano messo in piedi una truffa fingendosi l’attore statunitense George Clooney. I due, Francesco Galdelli e Vanja Goffi, Sono stati arrestati in un’operazione coordinata dagli agenti italiani dell’Interpol e dalla

Truffarono George Clooney - coppia italiana arrestata in Thailandia : Per fermarli la polizia thailandese e l'Interpol hanno messo in campo anche un drone. Truffarono George Clooney. arrestata coppia di italiania

Truffarono anche George Clooney : coppia di latitanti italiani arrestata in una villa di lusso in Thailandia : “Bonnie & Clyde“: così è stata soprannominata l’operazione di polizia internazionale che ha portato all’arresto di una coppia di latitanti italiani nella villa di lusso dove si erano rifugiati in Thailandia. I due, Galdelli Francesco e Goffi Vanja, marito e moglie, erano ricercati da tempo per le ingenti truffe messe in atto in Italia, tra cui una anche ai danni di George Clooney. La coppia aveva infatti creato una ...

Hanno toppato ... Truffa a George Clooney! Coppia arrestata in Thailandia : Sono stati fermati a Pattaya i due truffatori italiani latitanti da diversi anni. Tra i le loro malefatte anche una truffa ai danni dell'attore George Clooney, ignaro possessore di una linea di abbigliamento. È finita la fuga di Galdelli Francesco e Goffi Vanja, arrestati alle 10 di oggi in Thailandia per truffa e reati contro il patrimonio. Tra le loro vittime più note spicca George Clooney, finito nella rete dei due malviventi ...