Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) La Polizia di Palermo ha disarticolato un’infrastruttura informatica, gestita dalla piattaforma Tv‘ZSat’, che permetteva la riproduzione abusiva, attraverso internet, dell’intero palinsesto Sky. L’operazione è stata compiuta dal personalesezione financial cybercrimePolizia Postale, coordinato dalla Procura di Palermo, che ha denunciato un 35enne per violazionelegge sul diritto di autore. Nella sua abitazione è statala ‘sorgente’piattaforma‘ZSat’, composta da 57 decoder di Sky Italia, collegati ad apparati per la ritrasmissione sulla rete internet, per un giro difinali stimato in circa 11.000 persone in tutta Italia.Nella casa la polizia postale ha sequestrato, nascosti negli scarichi dei bagni e nella spazzatura, ben 186.900 euro in contanti ed una ...

Redblack100x100 : RT @HuffPostItalia: Trovato il mago della Tv pirata ‘ZSat’. 'Serviva' 11mila clienti. Spento il segnale abusivo - HuffPostItalia : Trovato il mago della Tv pirata ‘ZSat’. 'Serviva' 11mila clienti. Spento il segnale abusivo - Emmanue96645699 : Anyway ,ritornando alle selezione 'un coniuge per la nax ' ,abbiamo trovato un elemeno che risponde a molti dei re… -