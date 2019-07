Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) “Progetti farlocchi” presentati per intascare centinaia di migliaia didi finanziamenti pubblici. Una truffa agli enti locali del Nord-Est, daa Gorizia, fino a Pordenone e Bolzano, da oltree agevolata, secondo il gip, dalla “completa assenza di serie verifiche da parte degli enti pubblici“. Così, dopo un’inchiesta coordinata dal pm Lucia Baldovin e condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia locale di, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, Giorgio Nicoli, ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare aicon l’accusa di associazione a delinquere e truffa per quattro. A una di loro, la 33enne Silvia Ussai, non èperò possibile notificare l’ordinanza perché si trova in Mozambico, dove sta ancora lavorando come desk officer a tempo determinato ...

fattoquotidiano : Trieste, truffe allo Stato per 800mila euro: arresti domiciliari per 4 persone. Ma una è in Mozambico per la Cooper… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Trieste, truffe allo Stato per 800mila euro: arresti domiciliari per 4 persone. Ma una è in Mozambico per la Cooperazi… - TutteLeNotizie : Trieste, truffe allo Stato per 800mila euro: arresti domiciliari per 4 persone. Ma una è in… -