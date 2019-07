Trasporti | lunedì ministro Toninelli in Sicilia

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Ildelle Infrastrutture e deiDanilosarà22 luglio inper l’inaugurazione dei lavori di ammodernamento dell’aeroporto di Palermo e per incontrare le imprese che lavorano nei cantieri Cmc della Agrigento-Caltanissetta e le associazioni di categoria interessate dalle novità sul Codice degli appalti. Insieme alsaranno presenti diversi portavoce M5S a tutti i livelli istituzionali.arriverà all’aeroporto di Palermo alle 11.35 e sarà ricevuto dal prefetto Antonella De Miro. Ilpresenzierà alla cerimonia di inaugurazione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento sismico del Terminal passeggeri alla quale saranno presenti, tra gli altri, il direttore generale di Gesap Natale Chieppa, il presidente Gesap Tullio Giuffre, il presidente della ...

