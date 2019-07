Trasporti : lunedì ministro Toninelli in Sicilia : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sarà lunedì 22 luglio in Sicilia per l’inaugurazione dei lavori di ammodernamento dell’aeroporto di Palermo e per incontrare le imprese che lavorano nei cantieri Cmc della Agrigento-Caltanissetta e le as

Trasporti : lunedì ministro Toninelli in Sicilia (2) : (AdnKronos) – Dall’aeroporto di Palermo il ministro si sposterà a Caltanissetta dove, alle 15.40, sarà ricevuto in Comune dal sindaco Roberto Gambino e dal prefetto Cosima Di Stani. Negli uffici del primo cittadino si terrà un incontro con le imprese impegnate nei lavori sulla SS640 Agrigento-Caltanissetta. Alle 16.40 infine Toninelli sarà a Villa Barile per incontrare le associazioni di categoria interessate dalle nuove norme ...