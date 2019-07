Trasporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo (2) : (AdnKronos) – “E’ necessaria – dicono i sindacati – la creazione di due grandi hub, individuati in Palermo e Catania, unici poli in grado di superare le criticità che attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una notevole potenzialità di crescita in termini di utenti e di garantire un’adeguata offerta di voli ...

Trasporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - sciopero dei Trasporti mercoledì 24 luglio anche in Sicilia. I lavoratori del trasporto aereo incroceranno le braccia invece venerdì 26 luglio. L’iniziativa è di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti regionali nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalle fe

Trasporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo (2) : (AdnKronos) - "E' necessaria - dicono i sindacati - la creazione di due grandi hub, individuati in Palermo e Catania, unici poli in grado di superare le criticità che attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una

Trasporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo (2) : (AdnKronos) – “E’ necessaria – dicono i sindacati – la creazione di due grandi hub, individuati in Palermo e Catania, unici poli in grado di superare le criticità che attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una notevole potenzialità di crescita in termini di utenti e di garantire un’adeguata offerta di voli ...

Trasporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – sciopero dei Trasporti mercoledì 24 luglio anche in Sicilia. I lavoratori del trasporto aereo incroceranno le braccia invece venerdì 26 luglio. L’iniziativa è di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti regionali nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalle federazioni di categoria. Presidi di lavoratori si svolgeranno davanti alle prefetture dell’Isola. I sindacati, dietro lo ...

Concorsi Trasporti Pubblici : Mit e Fs con inoltro candidature entro luglio : Al momento il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane assumono nuovi profili altamente preparati. Si tratta di ingegneri, architetti, avvocati e contabili da disporre presso le sedi di lavoro situate in varie province e regioni d'Italia. Bandi di concorso a luglio Il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha indetto cinque avvisi di interpello ...

Trasporti : sciopero 24 luglio - a Palermo autobus fermi : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - autobus fermi, mercoledì 24 luglio, a Palermo per lo sciopero nazionale dei Trasporti. Il personale dell'Amat, annunciano le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uilt -Uil, aderiscono alla prima azione di sciopero nazionale proclamata dalle rispettive federa

Trasporti : sciopero 24 luglio - a Palermo autobus fermi : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – autobus fermi, mercoledì 24 luglio, a Palermo per lo sciopero nazionale dei Trasporti. Il personale dell’Amat, annunciano le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uilt -Uil, aderiscono alla prima azione di sciopero nazionale proclamata dalle rispettive federazioni nazionali dei sindacati. Il personale di movimento incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 9 alle ore 13, con il rientro ...

Milano - sciopero Trasporti ATM oggi 11 luglio/ Si inizia alle 8 : 45 - disagi a Monza : Milano, sciopero dei trasporti ATM per oggi, 11 luglio. Si comincia alle ore 8:45 e si va avanti fino alle 15:00. disagi anche a Monza

Mercoledì 24 luglio sciopero nazionale dei Trasporti : Mercoledì 24 luglio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le aziende che si occupano di trasporto pubblico. Lo sciopero è stato annunciato il 3 luglio e, a meno di revoca o differita dell’ultimo minuto, per il momento è confermato. sciopero nazionale dei mezzi pubblici Secondo quanto si può leggere sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di Commissione di Garanzia sciopero, Mercoledì 3 luglio 2019 i ...

Scioperi Trasporti : il calendario di luglio : Scioperi trasporti: il calendario di luglio Le agitazioni che avranno luogo durante il mese sono numerose, e potranno creare disagi ai pendolari e a chi si sposta per le vacanze. Le proteste più importanti sono quelle nazionali in programma il 24 e il 26 luglio, che coinvolgono l’intero settore dei ...

Sciopero Trasporti 24 luglio : stop di treni e mezzi pubblici - escluso comparto aereo : In data mercoledì 24 luglio 2019 si svolgerà uno Sciopero nazionale dei trasporti. Si tratterà di una protesta intersettoriale, che metterà a rischio treni e mezzi pubblici in tutta Italia, ad esclusione degli aerei, che saranno interessati da una diversa protesta a pochi giorni di distanza. L’agitazione dei sindacati coinvolgerà anche il comparto marittimo, nonché taxi e trasporto merci e logistica. Saranno 24 ore di disagi, anche se la durata ...

Giovedì 11 luglio ci sarà uno sciopero dei Trasporti di 24 ore a Milano : Dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

Luce - Trasporti e telefono : a luglio aumentano i prezzi : (Foto: Getty Images) Con l’aumento delle temperature arrivano anche i rincari sulle bollette delle utenze di Luce, trasporti e telefono milioni di italiani. Dal primo luglio il Codacons avverte che scatteranno una serie di aumenti che investiranno diversi settori. Tra i più colpiti c’è sicuramente quello relativo alle forniture dell’energia elettrica, in concomitanza con il maggior utilizzo di condizionatori e altri dispositivi collegati alla ...