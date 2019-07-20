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Traffico Roma del 20-07-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 20-07-2019 ore 13 | 30 SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma, TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI ...

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Traffico Roma del 20-07-2019 ore 13:30 (Di sabato 20 luglio 2019) SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma, TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA SUL RESTO DELLA CITTA’ NON EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ , SE NON QUELLE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B FORTI RITARDI TRA REBIBBIA E BOLOGNA PER UN GUASTO E INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE QUINTILIANI  Mentre per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA E’  SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA COLLI ALBANI E BATTISTINI. LA LINEA BUS NAVETTA MA7 EFFETTUA FERMATE IN PROSSIMITÀ DELLE STAZIONI CHIUSE A TRASTEVERE ,  DALLE 18,30 PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DÉ NOANTRI. I FEDELI SI MUOVERANNO DALLA CHIESA DI SANT’AGATA IN LARGO SAN GIOVANNI DE MATHA E ARRIVERANNO ALLA BASILICA DI SAN CRISOGONO IN PIAZZA SONNINO DOPO AVER ATTRAVERSATO VIALE ...
Fonte : romadailynews

twitterlady_hawketwt : @TLucianol @ilBarby Beh che nel traffico di Roma si sta fermi di solito..?? - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-07-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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