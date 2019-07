Traffico Roma del 20-07-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 20-07-2019 ore 09 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DELL’ACQUEDOTTO FELICE DIREZIONE PER IL RESTO Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. . CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU VIA DEL FORO ITALICO LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A. SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO METRO SOSPESA TRA COLLI ALBANI E ...

Traffico Roma del 20-07-2019 ore 09 : 00 : SEMPRE SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE PRINCIPALI DELLA CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE SEGNALIAMO PULIZIE E POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE, TRA LE 7 E MEZZOGIORNO, SULLA PANORAMICA PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI Roma ...

Traffico Roma del 20-07-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, RAGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE ANDRA’ AVANTI PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI Roma CAPITALE ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE SU NUMEROSE STRADE DI OSTIA , DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA. DIVIETI ATTIVI FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ ...

Traffico Roma del 19-07-2019 ore 20 : 00 : DISAGI SUL LUNGOTEVERE DIAZ PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA PAOLO BOSELLI DIREZIONE PONTE MILVIO rallentamenti in via del giuba in prossimità di via mogadiscio per un albero caduto sulla strada in VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE ...

Traffico Roma del 19-07-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLABUFALOTTA ALLA PRENESTINA. CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA A VIA TUSCOLANA. CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE Roma, LUNGO LA COMPLANARE PER IMMETTRESI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 19-07-2019 ore 18 : 00 : DISAGI IN VIA LAURENTINA PER UN INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI AUTO IN COLONNA DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA PER LA A24 TORNIAMO IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI ...

Traffico Roma del 19-07-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA. SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO CHIUSO PER INCIDENTE LO SV PER IMMETTERSI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE. IN CENTRO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIALE REGINA MARGHERITA ALL’ALTEZZA DI VIA NIZZA CODE PER LAVORI ...

Traffico Roma del 19-07-2019 ore 14 : 30 : RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIAE DEL MARE E LAURENTINA PER Traffico SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SULLA ESTERNA TRA ARDEATINA E Roma SUD E TRA BUFALOTTA E LO SV DELLA A24 IN CARREGGIATA INTERNA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO CHIUSO LO SV PER IL RACCORDO PER INCIDENTE, CODE DALLO SV PER Roma EUR VERSO Roma IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO OLIMPICO RALLENTAMENTI PER ...