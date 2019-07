Tour de France – Alaphilippe prende il largo sul Tourmalet | la nuova classifica generale

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo la quattordicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) si aggiudica la vittoria in vetta al Tourmalet nella tappa più prestigiosa del Tour de France 2019. La giornata ha regalato distacchi importanti tra gli uomini di classifica e ha confermato l’assoluta credibilità della candidatura di Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) per il successo finale. Il fuoriclasse transalpino ha portato il proprio vantaggio nella graduatoria della maglia gialla a ...

Tour de France – Thibaut Pinot è il signore del Tourmalet - Alaphilippe fa il vuoto in classifica : che legnata per Thomas : Doppietta tutta Francese sul Tourmalet, Pinot si prende una splendida vittoria davanti alla maglia gialla Alaphilippe che guadagna su tutti i principali avversari Splendido Thibaut Pinot sul Tourmalet, il corridore Francese si prende la quattordicesima tappa del Tour de France, tagliando per primo il traguardo piazzato in cima alla storica montagna transalpina. AFP/LaPresse Il corridore della Groupama stacca tutti negli ultimi metri dopo ...

Tour de France 2019 - la tappa di domani : Limoux-Foix Prat d’Albis. Altimetria - programma - orari e tv : domani (domenica 21 luglio) si svolgerà la quindicesima tappa del Tour de France 2019, 185 km da Limoux a Foix Prat d’Albis. Dopo il durissimo arrivo sul Tourmalet, vivremo un altro tappone di montagna sui Pirenei, che potrà portare altri distacchi importanti tra gli uomini di classifica. Un percorso duro, con quattro GPM e il primo verrà affrontato al km 60,5, il Col de Montségur (6,8 km al 6%). Seguirà un tratto in falsopiano per arrivare a ...

Tour de France 2019 : operato Wout Van Aert - per lui 2 mesi di riabilitazione : Una bruttissima caduta, in un momento critico: Wout Van Aert ieri ha centrato una transenna durante la cronometro individuale di Pau, nella tredicesima tappa del Tour de France 2019. Il campione belga della specialità stava procedendo spedito, andando a caccia di un gran tempo, non ha individuato al meglio la curva ed è andato a sbattere contro la protezione in ferro con la gamba destra. Subito si è capito che la sua Grande Boucle sarebbe finita ...

DIRETTA Tour DE FRANCE 2019/ Streaming video Rai 14tappa : si sale sul Col du Soulor : DIRETTA TOUR de FRANCE 2019 Streaming video Rai: percorso, orario e vincitore della 14tappa Tarbes-TOURmalet di 117,5 km, oggi sabato 20 luglio,.

Tour de France 2019 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Ecco come seguire tutte le tappe del Tour de France 2019: calendario, percorso e altimetria. L'edizione si preannuncia...

VIDEO Vincenzo Nibali - Tour de France 2019 : lo Squalo attacca in salita nel tappone del Tourmalet : Vincenzo Niabali lo aveva detto ieri, dopo la cronometro: “Non sto bene ma non mollo“. Non si è campioni per caso e nel corso della 14esima tappa del Tour de France 2019 Tarbes-Tourmalet Souvenir Jacques Goddet, lo Squalo ha azzannato la strada, alimentando una fuga da lontano in una delle stage più impegnative. Attualmente sono 17 i corridori in avanscoperta e tra questi da segnalare anche Peter Sagan. Uno scatto a 109 km dal ...

Tour de France – Feroce protesta a Ossun - ritardata la partenza della quattordicesima tappa : Un gruppo di manifestanti hanno invaso la strada a Ossun per alcuni minuti, obbligando gli organizzatori a ritardare la partenza della 14ª tappa del Tour E’ partita con quindici minuti di ritardo la quattordicesima tappa del Tour de France, in programma oggi da Tarbes al Tourmalet Barèges e lunga 117.5 km. A causa di una manifestazione, i corridori sono stati costretti a partire in ritardo, vista la strada occupata nei pressi di ...

Tour de France 2019 : Vincenzo Nibali all’attacco nella tappa del Tourmalet! Lo Squalo lancia la fuga : Vincenzo Nibali vuole lasciare il segno al Tour de France 2019. Nel corso della quattordicesima frazione Tarbes-Tourmalet Souvenir Jacques Goddet, lo Squalo è entrato nella fuga di giornata. Il primo attacco è stato lanciato proprio da fuoriclasse siciliano. Un’azione di forza, che ha consentito al capitano della Bahrein-Merida di avvantaggiarsi sul gruppo maglia gialla, portandosi dietro anche la maglia verde Peter Sagan. Sulla prima ...

Tour de France : 16^ tappa con partenza e arrivo a Nîmes - percorso per velocisti : Nella giornata di martedì 23 luglio 2019 si disputerà la 16ª tappa del 106° Tour de France. La Grande Boucle proporrà una frazione di 177 Km con percorso adatto ai velocisti, che avrà come sede di partenza e arrivo la città di Nîmes. Salvo un GPM di 4ª categoria posto a metà strada, non ci saranno difficoltà altimetriche per i corridori. In passato è giunta più volte la corsa Francese a Nîmes, con 8 arrivi di tappa e 5 partenze di tappa. In ...

Tour de France - Alaphilippe è andato oltre il miracolo. E con lui la Francia torna a sognare : Se avesse conservato la maglia gialla, anche solo per una manciata di secondi, Julian Alaphilippe avrebbe portato a termine il suo compito preparandosi a riconsegnarla dopo la scalata del Tourmalet. Se avesse perso pochi secondi da Geraint Thomas, specialista delle prove a cronometro e vincitore l’anno scorso, ci saremmo sorpresi per la tenacia. La maglia gialla indosso fa miracoli – avremmo detto – ma Alaphilippe è andato oltre il ...

Tour de France – “Ala - Ala - Ala - Ala…philippe”! Cori da stadio per la Quick Step : i fan francesi omaggiano anche Viviani [VIDEO] : Momenti di puro divertimento al Tour de France: i tifosi Francesi intonano Cori da stadio per Alaphilippe e compagni, Viviani ringrazia e se la ride Una performance impeccabile, quella di ieri di Julian Alaphilippe nella cronometro individuale di Pau, valida per la 13ª tappa del Tour de France. Il corridore Francese ha difeso in maniera strepitosa la maglia gialla, aumentando anche il suo vantaggio sui rivali. Una prestazione che ha fatto ...