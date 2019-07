Tour de France 2019 | operato Wout Van Aert | per lui 2 mesi di riabilitazione

Fonte : oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) Una bruttissima caduta, in un momento critico:Vanieri ha centrato una transenna durante la cronometro individuale di Pau, nella tredicesima tappa delde. Il campione belga della specialità stava procedendo spedito, andando a caccia di un gran tempo, non ha individuato al meglio la curva ed è andato a sbattere contro la protezione in ferro con la gamba destra. Subito si è capito che la sua Grande Boucle sarebbe finita in quel momento. Bruttissimo infortunio, il fenomeno della Jumbo Visma è stato costretto a salire in ambulanza. La compagine olandese da subito ha annunciato la presenza di un profondo taglio al ginocchio. Per lui obbligatorio l’intervento: “Aveva una ferita aperta molto profonda, che aveva anche intaccato il tessuto muscolare – il commento a Sporza il medico della squadra – L’intervento è durato un’ora e ora si sta svegliando.dovrà ...

RaiSport : Oggi tappa attesissima: traguardo in cima al gigante dei Pirenei, il Colle del Tourmalet. Prima dell'arrivo bisogne… - matteorenzi : La Planche des Belles Filles al Tour de France è un arrivo mitico per gli italiani. Dopo i primi posti di Nibali (2… - Eurosport_IT : Forza, Alessandro De Marchi! ?? Brutta caduta all'inizio della nona tappa, deve abbandonare il Tour de France in am… -