Tour de France 2019 | la tappa di oggi Tarbes-Tourmalet Barèges | percorso | favoriti e

Tour de France 2019 : la guida completa. Percorso - favoriti - startlist - le 21 tappe e tantissimo altro : Il Tour de France 2019 si correrà da sabato 2 luglio a domenica 28 luglio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpina. La Grande Boucle, giunta alla sua 106^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un Percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Tourmalet, Izoard, Galibieri ma anche una ...

Tour de France – Fabio Aru sorride dopo la crono di Pau : “non pretendo l’impossibile - ma…” : Il corridore sardo ha parlato dopo la cronometro di Pau, conclusa al ventiseiesimo posto ad un minuto e quarantanove secondi da Alaphilippe Prestazione discreta per Fabio Aru nella crono di Pau, valida come tredicesima tappa del Tour de France. Il corridore sardo chiude al ventiseiesimo posto in classifica, con un ritardo di un minuto e 49 secondi dal vincitore Julian Alaphilippe. AFP/LaPresse Buone sensazioni per l’alfiere ...

Tour de France – Caduta Van Aert - l’agghiacciante racconto del coach : “è rimasto agganciato alla transenna” : Mathieu Heijboer, coach della Jumbo Visma, ha raccontato l’incidente occorso a Wout Van Aert nel corso della 13ª tappa del Tour de France Un incidente davvero tremendo, che ha costretto Wout Van Aert al ritiro. Il corridore del Team Jumbo Visma ha riportato una profonda ferita all’anca nel corso della crono valida per la tredicesima tappa del Tour de France, causata dall’urto con una transenna piazzata ad un chilometro ...

Tour de France 2019 : Fabio Aru cresce - una cronometro positiva. Ore l’esame Pirenei con vista Vuelta : “Ho fatto fatica, ma sono qui perché sto cercando la condizione. Non è facile, ma se non si lavora non si ottiene nulla. Non mi sono posto degli obiettivi specifici perché nemmeno io so come sto. Sono qua per dare il massimo, magari alcuni giorni pagherò. Non posso pretendere l’impossibile“ un’analisi lucida quella arrivata da Fabio Aru al termine della tredicesima tappa del Tour de France 2019, la cronometro individuale di 27,2 chilometri ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal stecca il primo esame. Gerarchie chiare in casa Ineos : sarà al servizio di Thomas? : Doveva essere la prima svolta, il primo vero esame, dopo una decina di giorni insidiosi ma tutt’altro che duri al Tour de France 2019. Le prime Gerarchie sembrano essere state decise, ovviamente in attesa delle montagne, che arriveranno sin da domani con i Pirenei: la cronometro individuale di Pau, seconda ed ultima prova contro il tempo della Grande Boucle, ha leggermente rivoluzionato la classifica facendo scoprire le carte ad alcuni dei ...

Tour de France 2019 - classifica generale ben delineata e distacchi importanti. Thomas favorito - Mas possibile rivelazione. E Alaphilippe… : La cronometro di Pau ha dato le prime grandi sentenze, e c’era da aspettarselo. Siamo alla vigilia del Tourmalet che delineerà ancor di più la classifica generale, ma già oggi abbiamo assistito a diversi top e ad altrettanti flop. Dalla prova superlativa di Julian Alaphilippe alla catastrofe del connazionale Romain Bardet; oppure dall’ormai confermata leadership in casa Ineos di Geraint Thomas, rispetto ad un Egan Bernal che ha ...

Alaphilippe vince la crono e allunga in testa al Tour dìde France : Show di Julian Alahilippe nella crono di 27,2 chilometri sul circuito di Pau. Il corridore transalpino della Deceuninck-Quickstep è leader

Tour de France 2019 : Maximilan Schachmann costretto al ritiro. Frattura alla mano per il tedesco : Una tappa che ha mietuto vittime la tredicesima del Tour de France 2019. La cronometro di Pau, di 27.2 km, che ha esaltato le caratteristiche della Maglia Giallia Julian Alaphilippe, vincitore a sorpresa di questa stage, ha visto anche alcuni incidenti in corsa non certo trascurabili. Consideriamo il crash del belga Wout Van Aert , che ha sbattuto violentemente contro le transenne. Una dinamica spaventosa, costata il ritiro dalla corsa ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe può vincerlo? Mai una top30 in carriera! Tourmalet decisivo : Ieri sera ci chiedevamo se Julian Alaphilippe sarebbe riuscito a conservare la maglia gialla dall’assalto di Geraint Thomas. Di natura ben diversa il dubbio odierno: il transalpino può davvero vincere il Tour de France 2019? La prova di forza odierna nella cronometro ha strabiliato. Che il Francese potesse difendersi in una prova contro il tempo con un percorso ondulato e tortuoso poteva starci, ma il risultato finale è andato ben oltre le ...

Julian Alaphilippe sontuoso al Tour de France : sua anche la cronometro di Pau : La tappa a cronometro di Pau che doveva sancire l’inizio dell’uscita di scena di Julian Alaphilippe come maglia gialla del Tour de France ha invece clamorosamente posto la seria candidatura del Francese al trono finale. Il corridore della Deceuninck ha sbaragliato la concorrenza battendo Geraint Thomas sul suo terreno e assestando distacchi pesanti a molti avversari, a partire dal colombiano Egan Bernal. La Ineos ha trovato una probabile ...

Tour de France – Alaphilippe allunga dopo la cronometro di Pau : la nuova classifica generale : Alaphilippe allunga dopo la cronometro di Pau su Geraint Thomas e i suoi rivali: la nuova classifica generale dopo la 13ª tappa Fortissimi applausi, oggi a Pau, per Julian Alaphilippe: il Francese della Quick Step si è aggiudicato la cronometro individuale di oggi, valida per la 13ª tappa del Tour de France, impedendo così ai rivale di avvicinarsi in classifica generale e difendendo egregiamente la maglia gialla. Niente da fare per Geraint ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “Ho dato veramente tutto. Non riesco ancora a crederci. Adesso vedremo come andrà” : Il centesimo anniversario della maglia gialla, la vittoria di tappa, la seconda in questo Tour de France 2019, una leadership ancor più rinforzata, per un Francese oramai idolo indiscusso dei transalpini. Julian Alaphilippe sale nuovamente sul podio conquistando la complicatissima cronometro di Pau, così, inaspettatamente, contro ogni pronostico; un trionfo acquisito centimetro dopo centimetro. Anche il “moschettiere” della ...

Tour de France – Alaphilppe incredulo dopo la vittoria di Pau : “ho dato davvero tutto” : Tutto l’entusiasmo di Alaphilippe dopo vittoria alla cronometro di Pau e la conferma della maglia gialla Splendida performance oggi di Julian Alaphilippe nella cronometro individuale di Pau, valida per la 13ª tappa del Tour de France. Il Francese della Quick Step ha difeso egregiamente la sua maglia gialla, impedendo a Geraint Thomas di avvicinarsi. “Ho dato tutto, sono davvero felice. Sapevo di poter fare un’ottima ...

