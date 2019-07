Tour de France 2019 : Ineos l’ombra del Team Sky che fu. Bernal capitano - ma ora la Francia sogna di spezzare la maledizione : Avevano abituato tutti troppo bene. O forse male. Lo spettacolo che non c’era, un treno che trascinava il gruppo lungo praticamente tutte le 21 tappe del Tour de France. Il Team Sky ha cambiato denominazione, ma sembra essere cambiato anche lo schema tattico. Il Team Ineos infatti in questa Grande Boucle fino ad oggi, arrivati in vetta al Tourmalet, si è del tutto nascosto senza riuscire ad essere protagonista. La delusione è arrivata ...

Tour de France – Pinot euforico per la vittoria : “vincere sul Tourmalet è splendido” : Thibaut Pinot euforico per la vittoria della 14ª Tappa del Tour de France: il ciclista Francese esprime tutta la sua felicità al termine della gara “Vincere così sul Tourmalet è veramente splendido“. Thibaut Pinot commenta così la vittoria della quattordicesima tappa del Tour de France, la Tarbes-Tourmalet Bare’ges di 117,5 chilometri, vinta dal corridore Francese sulla mitica cima del Tourmalet. “La squadra era ...

Tour de France 2019 - pagelle quattordicesima tappa : Pinot e Alaphilippe volano - Thomas si stacca - buoni segnali da Nibali e Aru : Grande spettacolo al Tour de France 2019 con l’arrivo in salita sul mitico Tourmalet. La Francia fa festa con Thibaut Pinot che vince la tappa davanti a Julian Alaphilippe, che rafforza la maglia gialla. Va invece in difficoltà Geraint Thomas e saltano diversi altri big. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quattordicesima tappa del Tour de France 2019. Thibaut Pinot 10: una delle vittorie più belle ...

Tour de France – Geraint Thomas non si arrende dopo il Tourmalet : “c’è ancora tanta strada da fare” : Nonostante abbia perso molto terreno sul Tourmalet, il corridore del Team Ineos ha sottolineato come non si darà per vinto Giornata da dimenticare per Geraint Thomas, costretto a rincorrere sul Tourmalet fino a perdere ben 36 secondi da Julian Alaphilippe, portatosi ad oltre due minuti in classifica generale. Un gap che comunque non preoccupato più di tanto il corridore del Team Ineos, apparso fiacco durante la quattordicesima tappa ma ...

Tour de France 2019 : è l’anno buono per la Francia? Alaphilippe ci crede - Pinot brillante e concorrenza non esaltante : Bernard Hinault, nel lontano 1985, vinse l’ultimo dei suoi cinque Tour de France. Ebbe inizio allora una vera e propria maledizione per la Francia, incapace di tornare a salire sul gradino del podio della Grande Boucle. Il ciclismo transalpino ha vissuto oggettivamente oltre tre decenni bui, senza poter contare su interpreti di spessore nelle corse a tappe. L’ultima grande affermazione risale alla Vuelta del 1995 con Laurent Jalabert ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “Pinot più bravo di me. Felice di essere ancora in giallo” : Giorno dopo giorno non finisce più di stupire. Se ieri è arrivato il trionfo a cronometro in quel di Pau, oggi Julian Alaphilippe ha continuato a dar spettacolo in Maglia Gialla, anche nella quattordicesima tappa del Tour de France 2019, che prevedeva l’arrivo in cima al Tourmalet. Nonostante l’arrivo dei Pirenei, infatti, la stella della Deceuninck Quick-Step non si ferma e mantiene la leadership andando a sfiorare anche il successo ...

Tour de France - Pinot vince su Tourmalet : 18.15 Thibaut Pinot doma il Tourmalet e fa sua la 14.ma tappa del Tour.Lo scalatore Francese scatta sulle ultime rampe della mitica ascesa e arriva a braccia alzate ai 2.115 metri della vetta pirenaica. Ma secondo è Julian Alaphilippe a 6": la maglia gialla ha visto andare in difficoltà tutti i concorrenti e consolida il primato. Il secondo in classifica generale, il gallese Geraint Thomas, chiude 8° a 36" e quindi scivola a 2'02". L'olandese ...

Tour de France : Pinot conquista la tappa del Tourmalet - crolla Quintana : La tappa con l’arrivo sul mitico colle del Tourmalet, una delle più attese del Tour de France, non ha offerto grandi scatti e attacchi tra i big della classifica, ma crisi e distacchi in una corsa che sta diventando ad eliminazione. Bardet è crollato già sul Soulor, mentre Quintana ha ceduto nettamente sul Tourmalet dopo un lungo lavoro dei suoi compagni in testa al gruppo. Alaphilippe ha invece dimostrato solidità e brillantezza guadagnando ...

Tour de France – Alaphilippe si gode la maglia gialla : “mi aspettavo questa battaglia. Pinot? Ha meritato” : La maglia gialla ha analizzato l’esito della quattordicesima tappa del Tour, chiusa al secondo posto dietro Pinot “Sicuramente per me è un bel giorno, l’ultima salita era veramente impegnativa, tutti erano a tutta ma sono felice di essere ancora in giallo“. AFP/LaPresse Commenta così il secondo posto ottenuto sul Tourmalet Julian Alaphilippe, riuscito comunque ad allungare in classifica generale, portando il suo ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Oggi mi sentivo molto meglio - ma non voglio pormi obiettivi” : L’orgoglio del campione che non molla mai. Vincenzo Nibali, nonostante i problemi fisici ed una condizione tutt’altro che al 100%, ha deciso di voler lasciare il segno sul Tour de France 2019. Oggi, nella quattordicesima frazione che portava in cima al Tourmalet lo Squalo della Bahrain-Merida ha provato in tutti i modi ad andare in fuga, scattando da subito assieme a Peter Sagan e centrando il tentativo giusto, salvo poi essere ...

Tour de France 2019 - Fabio Aru : “Ho dato tutto quello che avevo. Mi manca ancora qualcosa - ma la condizione migliora” : Giornata sicuramente positiva per Fabio Aru (UAE Emirates) nella quattordicesima tappa del Tour de France 2019. La salita del Tourmalet ha prodotto distacchi importanti tra gli uomini di classifica e il corridore sardo è arrivato al traguardo in diciannovesima posizione con un ritardo di 3’33” dal vincitore di giornata Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Il dato cronometro non fotografa però la situazione particolare del vincitore della ...

Tour de France – Nibali in ripresa : “sono stato molto male - oggi era giusto tentare la fuga ma…” : Lo Squalo dello Stretto ha parlato dopo la quattordicesima tappa, caratterizzata da una sua fuga interrotta a 23 km dal traguardo Primi segnali di ripresa per Vincenzo Nibali, apparso propositivo nel corso della quattordicesima tappa del Tour de France. Il siciliano della Bahrain-Merida è stato protagonista di una fuga, esauritasi poi a 23 km dal traguardo piazzato sul Tourmalet. Lapresse Buone comunque le sensazioni per lo Squalo dello ...

Tour de France – Aru incredulo dopo la 14ª tappa : “il ritmo è stato impressionante - impossibile fare di più per me” : Il corridore sardo ha commentato l’esito della quattordicesima tappa, chiusa al diciannovesimo posto ad oltre tre minuti e mezzo dal vincitore Pinot Diciannovesimo posto per Fabio Aru nella quattordicesima tappa del Tour de France, vinta dal Francese Pinot sullo storico Tourmalet. Il corridore sardo chiude a 3’33” dalla vetta, fornendo una prestazione tutto sommato positiva che gli permette di guardare con ottimismo alle ...

Tour de France – Alaphilippe prende il largo sul Tourmalet : la nuova classifica generale dopo la 14ª tappa : Il corridore della Quick-Step chiude al secondo posto dietro Pinot, guadagnando terreno su Thomas e Kruijswijk La quattordicesima tappa del Tour de France esalta Pinot e Alaphilippe, con il primo che si prende lo storico Tourmalet e il secondo che allunga in classifica generale. Il corridore della Deceuninck-Quick Step chiude al secondo posto guadagnando su tutti i propri avversari, in particolare sul primo inseguitore Geraint Thomas, ...