Torino | Cairo soddisfatto | l’Europa League ed il calciomercato

Torino - Cairo : “I nostri giocatori sono ambiti - abbiamo respinto molte richeste”. E sull’Europa League… : “I nostri giocatori sono ambiti, ci sono state tante tante richieste. Senza fare nomi vi dico che ho dovuto dire 9 no”. Lo ha dichiarato Urbano Cairo, presidente del Torino, oggi a Bormio, in visita al ritiro della squadra granata. Il patron ha elogiato i componenti della rosa: “L’anno scorso Iago Falque ha avuto dei problemi di infortunio, ma io so quanto vale, adesso ha anche il numero 10. Se siamo arrivati al ...

Calciomercato Torino - il West Ham piomba su Belotti : Cairo rifiuta 60M : Andrea Belotti è entrato nel mirino del West Ham per il dopo-Arnautovic: offerta da 60 milioni di euro, ma il Torino alza il muro.“powered by Goal”A dieci giorni dal debutto nei preliminari d’Europa League, il Torino vede minacciato dal Calciomercato un altro pezzo pregiato, forse il più pregiato di tutti: il capitano Andrea Belotti.Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, sull’attaccante bergamasco, capitano della formazione ...

Torino - Cairo conferma : «Europa League ad Alessandria» : Il Torino si appresta ad affrontare una stagione certamente impegnativa e che porterà la formazione granata, guidata ancora una volta da Walter Mazzarri, a disputare anche l’Europa League in seguito all’esclusione del Milan che aveva ottenuto la qualificazione sul campo. L’esordio della squadra piemontese nella competizione continentale è previsto il prossimo 25 luglio, ma la […] L'articolo Torino, Cairo conferma: «Europa ...

MERCATO NAPOLI – Il Torino su Simone Verdi. Nel mirino di Cairo anche un altro azzurro : CalcioMERCATO – Il Torino su Simone Verdi e non solo. In vista della prossima partecipazione all’Europa League, il Torino sembra intenzionato a costruire una rosa di tutto rispetto. L’edizione odierna di TuttoSport riporta di un forte interessamento da parte del club di Urbano Cairo nei confronti di Simone Verdi, calciatore del NAPOLI. La valutazione, sempre stando al quotidiano piemontese, sarebbe sui 17 milioni di euro ...

Torino - Cairo annuncia la sede della partita di Europa League : si gioca ad Alessandria. E sul mercato… : “La prima partita il Toro la giocherà ad Alessandria. Ci dispiace molto, soprattutto per i tifosi, non poter iniziare la stagione allo stadio Grande Torino, ma i concerti estivi finiscono troppo a ridosso e non si farebbe in tempo a sistemare il manto erboso”. Lo ha detto il patron del Torino, Urbano Cairo, a Milano a margine della presentazione dei palinsesti di La7, in vista dell’esordio nei preliminari di Europa ...

Le notizie del giorno : scandalo nel mondo del calcio - Cairo fa sognare il Torino - ultime su cessione Milan : scandalo NEL mondo DEL calcio – Scoperto un complesso sistema di frode posto in essere da una società calcistica della Vallesina“, nelle Marche, “attraverso la fittizia corresponsione di compensi sportivi e la contestuale annotazione in contabilità di elementi passivi indeducibili per oltre 2 milioni di euro”. E’ la nota pubblicata nelle ultime ore dalla guardia di finanza, l’operazione è denominata ‘Cartellino giallo’ ed è stata ...

Torino in Europa League - Urbano Cairo lancia Mazzarri : "Col 3-4-3 arriverà un attaccante. Tre belle ipotesi" : La qualificazione del Torino ai preliminari di Europa League, per effetto della squalifica del Milan, "è un punto di partenza e non di arrivo". Il presidente granata Urbano Cairo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sprona i suoi giocatori e "lancia" Walter Mazzarri: sarà una squadra d'assalto,

Torino - il presidente Cairo a 360° : dal rinnovo di Mazzarri al super colpo di mercato per l’Europa : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha raccontato la sua squadra a “La Gazzetta dello Sport”. Il numero uno granata fa un bilancio della stagione: “Soddisfazione per l’ottimo campionato scorso: 63 punti e vittorie prestigiose con squadre che ci hanno preceduto, Atalanta, Inter, Milan… Negli ultimi 15 anni chi ha fatto 63 punti mai è rimasto fuori dall’Europa. Il fato ha rimesso a posto le cose. Spiace per il ...

Torino - Cairo show su campo e mercato : “Europa League - futuro - Belotti - Verdi e Bonifazi - vi dico tutto” : Così come riportato dal sito ufficiale del Torino, nel pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva il presidente granata Urbano Cairo. Ecco le sue parole. Sull’Europa: “La partecipazione del Torino in EL è meritata. Sarebbe stata l’unica volta con 63 punti in campionato a non andare in Europa negli ultimi anni. Grande soddisfazione per noi dopo una stagione davvero importante, anche se dispiace per il ...

Torino - la felicità di Urbano Cairo : “Europa meritata! Belotti resta insieme ai big - sul mercato vorrei…” : Urbano Cairo esprime tutta la sua felicità per l’Europa League conquistata dal suo Torino: il presidente granata conferma Belotti e gli altri big e dà le linee guida del mercato Dopo l’esclusione dalle coppe del Milan, il Torino si è ritrovato di colpo a dover giocare i preliminari di Europa League. Una sorpresa inaspettata per i granata che, nonostante i 63 punti, si erano visti sfuggire la qualificazione sul campo. Ai ...

Torino - Cairo scatenato : l’Europa League e gli annunci di mercato : “Abbiamo fatto la miglior stagione da quando ci sono i tre punti ed era un peccato non andare in Europa, il mister aveva fatto un grande lavoro dando carattere alla squadra”. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Sky. “Oggi siamo qui ad essere soddisfatti di questa notizia, abbiamo cambiato i piani a partiremo prima per il ritiro, ci troveremo il 4 di luglio. Faremo poi ...

Torino - Mazzarri gradimento totale per Simone Verdi : l’offerta di Cairo - la cifra : Torino, interesse per Simone Verdi Il Torino è alla ricerca di un attaccante che sia adatto al gioco di Mazzarri e come riporta l’edizione odierna di Tuttosport i granata hanno più di un profilo nel mirino. Il profilo più gradito sembra proprio quello di Simone Verdi. Il Mattino riporta le cifre del possibile affare: De Laurentiis vuole almeno 25 milioni per privarsi del giocatore, la stessa cifra investita dalla società azzurra per ...

Calciomercato Torino - Cairo scatenato : la lista (lunghissima) degli obiettivi [FOTO] : 1/13 LaPresse/ Fabio Ferrari ...

Calciomercato Torino - incontro Marotta-Cairo : ritorno di fiamma per Gagliardini - no per Izzo : Calciomercato Torino – Il Torino sempre più attivo sul fronte Calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato una stagione molto importante e la dirigenza sta valutando le mosse per il prossimo campionato insieme all’allenatore Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ è andato in scena un incontro in un bar di Milano nella ...