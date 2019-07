Top manager cambia sesso per non pagare più gli alimenti alle ex mogli e i costosi

Ex Ilva - otto indagati per la morte del gruista : c’è Top manager di ArcelorMittal. Nuovo incidente nel reparto laminatoio : Sono otto le persone indagate nell’inchiesta sulla morte, mercoledì pomeriggio, dell’operaio Cosimo Massaro, 40 anni, deceduto per il crollo della gru al quarto sporgente del porto commerciale di Taranto in concessione allo stabilimento siderurgico ex Ilva, ora Arcelor Mittal, durante una tromba d’aria che ha colpito la città. Nell’inchiesta, coordinata dai pm Filomena Di Tursi e Raffaele Graziano, sono indagati Stefan ...