The Witcher il trailer della serie Netflix presentato al Comic-Con

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 20 luglio 2019) TheHenry Cavill è il protagonistafantasy di. Al-Con di San Diego ilprima stagioneDoppia versione doppiata in italiano e in originale per il teaserdi Theal San Diego-Con. Lafantasy diin 8 puntate, è molto attesa dai fan di tutto il mondo visto il successo del videogioco esaga letteraria omonima di Andrzej Sapkowski, che è stato consulente durante lo sviluppo.Theè il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più ...

bigdarktiger : The Witcher | Trailer ufficiale: impressioni e speranze sulla serie Netflix - spaccamilcollo : the witcher é tra i miei cazzo di videogiochi preferiti e io aspetto questo momento da una vita grazie dio grazie e… - spiritedaway_ : adesso che esce la serie tv di the witcher, capisco benissimo le persone che avevano letto i libri di harry potter… -