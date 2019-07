The Walking Dead | The Movie | il teaser del film su Rick Grimes

Fonte : tenacemente

(Di sabato 20 luglio 2019) The: The, presentato da AMC ildelispirato alla serie con protagonista. The: Theritornerà con un nuovoin cui la sua storia continuerà. Trovi ilalla fine dell’articolo. Durante il San Diego Comic-Con in occasione del panel dedicato alla serie horror targata AMC, Universal Pictures ... The: The, ildelsuL'articolo The: The, ildelsuproviene da TenaceMente.

MegaNerd__ : RT @MegaNerd__: ?? BREAKING NEWS Al San Diego Comic-Con International è stato presentato il primo teaser #trailer del film di #RickGrimes,… - edf_point : @lorenzojova Ma non era piu' accattivante fare una cover di ' Walking On The Moon ', dei Police? - EmanueleDiFabr5 : @angelakang posso chiedere una domanda? Sono un fan di the walking dead andrò in chiesa addirittura per pregare che… -