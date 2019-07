The Rugby Championship 2019 | Argentina-Nuova Zelanda 16-20 Gli All Blacks soffrono ma

Fonte : oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) Larisponde al Sudafrica nella seconda gara della prima giornata del The, ma lascia il punto di bonus offensivo in, con i Pumas, che invece devono accontentarsi del bonus difensivo, dato che gli Allpassano a Buenos Aires per 16-20. Ad un terzo del torneo il Sudafrica guida con 5 punti, davanti allacon 4, all’a quota 1, ed all’Australia, con 0. Nel primo tempo l’fa capire subito di voler capitalizzare ogni opportunità per fare punti e Sanchez dalla piazzola al 2′ sigla il 3-0, imitato da Boffelli al 6′, per un rapido 6-0. Laperò passa al primo affondo: al 18′ Laumape va in meta e Barrett trasforma per il primo sorpasso degli oceanici. Botta e risposta tra il 21′ ed il 23′ tra Sanchez e Barrett dalla piazzola, poi nel finale di tempo ...

