Terrorismo | allerta per un siriano a Roma |La polizia | non risulta essere in Italia

Roma - allerta Terrorismo - si cerca un siriano : 'Domani sarò in Paradiso' : allerta terrorismo a Roma. L ’allarme è scattato nella serata di ieri, venerdì 19 luglio dopo che la Questura della Capitale ha diramato a tutte le volanti l'ordine di rintracciare un giovane di origine siriana. Il ragazzo, sarebbe stato intercettato mentre annunciava al telefono, facendo riferimento alla "Città Eterna": "Domani andrò in Paradiso". Non si esclude, dunque, che il soggetto - ritenuto molto pericoloso - sia pronto per immolarsi ...

