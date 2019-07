Terrorismo | allarme a Roma Andrò in Paradiso | caccia al siriano

Roma - allarme Terrorismo - caccia ad un giovane siriano. Al telefono diceva «Domani sarò in paradiso» : «Domani sarò in paradiso» . È allarme terrorismo a Roma , a causa di una frase pronunciata da un giovane siriano durante una convesazione telefonica. Una frase...

Champions League - Madrid blindata per la finale Liverpool-Tottenham : allarme Terrorismo : La città di Madrid schiererà un numero senza precedenti di poliziotti e addetti alla sicurezza in occasione della finale di Champions League Liverpool-Tottenham. Le forze dell’ordine spagnole useranno per la prima volta un drone per monitorare l’attività dei tifosi per le vie della capitale ed è stato innalzato al secondo livello l’allarme per eventuali attentati terroristici. Le autorità spagnole hanno anche vietato a ...