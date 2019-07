Tennis | ATP Umago 2019 | Salvatore Caruso si ritira per un infortunio | va in finale Dusan

Tennis - ATP Umago 2019 : Salvatore Caruso è in semifinale! Annichilito Facundo Bagnis : Salvatore Caruso è in semifinale nel torneo ATP 250 di Tennis di Umago: sulla terra battuta croata il qualificato azzurro supera nel quarto di finale, giocato a notte fonda per il protrarsi dei match precedenti, l’argentino Facundo Bagnis, Annichilito con un perentorio 6-4 6-0 in un’ora e venti minuti di gioco e domani sera sfiderà il serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 4. Nel primo set Caruso parte subito bene centrando il ...

Tennis - ATP Newport 2019 : semifinali Isner-Humbert e Granollers-Bublik : Dopo la sospensione per pioggia di ieri del quarto di finale dell’ATP 250 sull’erba statunitense di Newport, Rhode Island, tra lo spagnolo Marcel Granollers e il tedesco Mischa Zverev, la partita è ripresa oggi e si sono disputati anche tutti gli altri quarti di finale. Alla fine ha vinto Granollers, che ieri si è aggiudicato il primo set per 6-3 e oggi ha dominato il secondo per 6-0 contro il fratello maggiore di Alexander Zverev, l’iberico, ...

ATP Gstaad – Forfait di Matteo Berrettini : il Tennista romano ko per una distorsione alla caviglia : Matteo Berrettini ha comunicato il suo Forfait dal torneo di Gstaad: il tennista romano non potrà difendere il titolo conquistato l’anno scorso a causa di una distorsione alla caviglia destra Matteo Berrettini non potrà difendere il titolo vinto a Gstaad la scorsa stagione. Il tennista romani infatti ha comunicato la sua assenza dal torneo elvetico, che l’hanno scorso lo vide vincitore del suo primo trofeo nel circuito ...

Tennis - ATP Newport 2019 : la pioggia impedisce il completamento degli incontri della quarta giornata : La pioggia ha impedito di completare gli incontri programmati nella quarta giornata dell’ATP 250 sull’erba statunitense di Newport, Rhode Island. Si è riusciti a iniziare un solo match, quello tra il tedesco Mischa Zverev, fratello maggiore di Alexander, e il veterano spagnolo Marcel Granollers, ma dopo il primo set vinto dall’iberico l’incontro è stato interrotto e verrà concluso nella serata italiana di oggi, quando si disputeranno anche tutti ...

Tennis - ATP Umago 2019 : risultati di giovedì 18 luglio. Bedene-Lajovic e Bagnis-Caruso i quarti di finale della parte bassa del tabellone : Oltre ai due incontri che hanno visti impegnati i due nostri portacolori Salvatore Caruso e Jannik Sinner, sulla terra rossa di Umago si è completato il programma dei match di secondo turno. La cronaca del match di Salvatore Caruso – La cronaca del match di Jannik Sinner Tutti gli incontri odierni erano nella parte bassa del tabellone dell’ATP 250 sulla terra rossa croata. Lo sloveno Aljaz Bedene, contro il quale Sinner ha ceduto con onore ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Jannik Sinner deve arrendersi ad Aljaz Bedene. L’azzurrino perde in due set nel secondo turno : Termina al secondo turno l’avventura del nostro Jannik Sinner nell’ATP di Umago (Croazia). Il n.209 ATP è stato sconfitto dallo sloveno Aljaz Bedene (n.87 del ranking) con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in 1 ore e 48 minuti di partita. Un match, tutto sommato, ben giocato da Sinner a cui però è mancata la dovuta concretezza nelle parte break costruite. Con questo risultato Bedene accede ai quarti di finale dove affronterà la testa di ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Salvatore Caruso compie l’impresa ed elimina Borna Coric! : Salvatore Caruso raggiunge i quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago: sulla terra battuta croata l’azzurro, qualificato, elimina in tre set il padrone di casa e numero due del seeding, Borna Coric, con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 in un’ora e 45 minuti di gioco, e domani affronterà l’argentino Facundo Bagnis, raggiungendo virtualmente questa sera nel ranking il numero 114 ATP. Nel primo set partenza sprint ...

Tennis - ATP Bastad 2019 : i risultati di giovedì 18 luglio. Richard Gasquet e Joao Sousa ai quarti di finale : Si delinea completamente il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Bastad (Svezia). Sul rosso del torneo di Tennis scandinavo, il francese Richard Gasquet (n.50 del mondo), reduce da un’operazione all’inguine, sta cercando di ritrovare se stesso e il risultato odierno lo conforta. Il 4-6 6-3 6-4 con cui si è imposto contro l’austriaco Dennis Novak (n.121 del ranking) dimostra che dal punto di vista ...

Tennis - ATP Newport 2019 : risultati di mercoledì 17 luglio. John Isner nei quarti - fuori Adrian Mannarino : Si sono disputati i match di secondo turno dell’ATP 250 sull’erba statunitense di Newport, Rhode Island. Si sono qualificati per i quarti di finale tre delle cinque teste di serie in campo: la numero 1, lo statunitense John Isner, che ha battuto in tre set il polacco Kamil Majchrzak, la numero 4, il giovane talento francese Ugo Humbert, che ha sconfitto per 7-6 6-0 l’indiano Ramkumar Ramanathan, e la numero 7, il kazako Alexander Bublik, che ha ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Stefano Travaglia ai quarti - eliminati Fabio Fognini e Paolo Lorenzi : Oggi in campo ad Umago la parte alta del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250: nel secondo turno sulla terra battuta croata passa ai quarti Stefano Travaglia, mentre giungono al capolinea le esperienze di Fabio Fognini e Paolo Lorenzi. Domani in campo la parte bassa del tabellone, con gli impegni in casa Italia della wild card Jannik Sinner e del qualificato Salvatore Caruso. Il derby tra Fabio Fognini, numero 1 del seeding, e ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Paolo Lorenzi si arrende a Laslo Djere nel secondo turno. L’azzurro ko in tre set : E’ costretto a cedere Paolo Lorenzi nel secondo turno dell’ATP di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata il senese è stato sconfitto dal n.32 del mondo Laslo Djere con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 44 minuti di gioco. Un match molto combattuto in cui la maggior incisività dei colpi da fondo del serbo ha finito per fare la differenza. Nel primo set l’avvio di Lorenzi non è dei migliori e arriva il break nel secondo ...

Tennis - ATP Umago 2019 : per un problema fisico si ritira Fabio Fognini - Stefano Travaglia va ai quarti : Stefano Travaglia è la bestia nera di Fabio Fognini: dopo la vittoria agli US Open del 2017 oggi, nel secondo confronto tra i due il ligure si ritira nel corso del secondo set dell’incontro valido per il secondo turno del torneo ATP 250 di Umago. Un problema al polpaccio lo frena e così il marchigiano vola ai quarti, dove sfiderà il magiaro Attila Balazs. Nel primo set Fognini perde subito il servizio a 15, e l’avversario ne ...

Tennis - ATP Bastad 2019. i risultati di mercoledì 17 luglio. Verdasco e Garin a sorpresa eliminati negli ottavi di finale : Primi quattro ottavi di finale nell’ATP di Bastad (Svezia) e sul rosso scandinavo val la pena analizzare cosa sia accaduto. Partiamo dal primo match in programma, tra il francese Jeremy Chardy (n.80 del ranking), opposto al cileno Christian Garin (n.37 del ranking), vincitore in stagione dell’ATP di Monaco di Baviera, sconfiggendo in finale il nostro Matteo Berrettini. Ebbene, a sorpresa, è stato il transalpino a imporsi con il ...

Tennis - ATP Newport 2019 : risultati di martedì 16 luglio : Si sono disputati gli ultimi sette incontri di primo turno dell’ATP 250 sull’erba statunitense di Newport, Rhode Island. Tra quelli che accedono al secondo turno il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 7, il serbo Viktor Troicki (nella foto) e il tedesco Mischa Zverev, specialista dell’erba e fratello maggiore di Alexander. Escono invece il numero 5 del tabellone, lo statunitense Steve Johnson, l’altro statunitnse Bradley Klahn, numero ...