Temptation | puntata del 22 luglio | Nicola forse bacia la tentatrice | la fidanzata piange

Anticipazioni Temptation Island 5ª puntata : Sabrina in lacrime - Nicola va da Maddalena : Prosegue l'appuntamento in prime-time con Temptation Island, di cui il prossimo lunedì 22 luglio andrà in onda la quinta e penultima puntata. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia anche in quest'occasione non dovrebbe far mancare nuovi colpi di scena. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che per Sabrina arriveranno dei filmati compromettenti riguardanti Nicola che la faranno scoppiare in lacrime e la porteranno a riflettere a lungo sulla ...

Temptation Island - quinta puntata spoiler : Ilaria e Massimo crisi e poi perdono : Temptation Island 6 si sta avvicinando alle ultime puntate. Per la precisione, lunedì 22 luglio sarà la quinta e in seguito le coppie potranno andare ai weekend da sogno. Il caos nel villaggio regna sovrano, tra coppie in crisi, come Ilaria e Massimo e proposte roventi, spunta anche una probabile fidanzata per Javier con cui il tentatore sta trascorrendo una vacanza immortalata sulla pagina Instagram VeryInutilPeople. Temptation Island 6 ...

Temptation Island 2019 : boom di ascolti per la quarta puntata : Temptation Island 2019, il reality estivo più famoso della televisione, fa di nuovo centro: la quarta puntata ha fatto registrare quasi 4 milioni di telespettatori e uno share pari al 23,3%. Il programma, giunto alla sua settima edizione e condotto da Filippo Bisciglia, è ormai una vera e propria certezza nei palinsesti generalisti italiani. Ormai sono lontani i tempi in cui ci si lamentava del fatto che in estate "non c'è niente in tv", ora si ...

Temptation Island Anticipazioni Quinta Puntata : Tutte le Coppie Verso il Tradimento! : Temptation Island Anticipazioni Quinta Puntata: sembra che Tutte le Coppie abbiano trovato un tentatore o tentatrice con cui lasciarsi andare, soprattutto Vittorio e Massimo… Continua a stupire questa edizione di Temptation Island. Nel corso della quarta Puntata abbiamo assistito a numerosi colpi di scena, tra cui l’eliminazione del tentatore Giovanni da parte di Katia ma anche il falò di confronto tra Jessica ed Andrea. Ma anche ...

Replica Temptation Island - la 4^ puntata in streaming su Mediaset Play e Witty Tv : Ieri sera, 15 luglio, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island. Il reality, trasmesso ormai sulla rete Mediaset da diversi anni, è molto amato dal pubblico a casa che si appassiona alle storie delle coppie che decidono di mettersi in gioco per cercare di risolvere i loro problemi. La puntata delle scorse ore è stata molto avvincente ed i telespettatori hanno potuto assistere a ben due falò di confronto. Per chi si fosse perso la ...

Temptation Island - quarta puntata : Andrea molla Jessica al falò - lei si consola con il tentatore Alessandro : David e Cristina escono insieme dal villaggio, Ilaria si lascia andare con Javier spiazzando Massimo.

Temptation Island 2019 - Anticipazioni Quinta Puntata! : Il viaggio di Temptation Island 2019 sta quasi arrivano alla fine e ci sono ancora tre coppie che devono chiarire il loro futuro. Cosa succederà nella Quinta puntata del docu reality? Scopriamolo insieme. Le prime due coppie di Temptation Island 2019 sono scoppiate, quelle formate da Arcangelo e Nunzia e soprattutto Jessica e Andrea che si sono appena detti addio. Nella quarta puntata c’è anche stato il saluto di Cristina e David, usciti ...

Resoconto Temptation Island 4ª puntata : David e Cristina litigano ma poi escono insieme : È stata una quarta puntata ricca di emozioni quella che i telespettatori di Temptation Island hanno seguito ieri, 15 luglio, in prima serata su Canale 5. Sono stati due i falò di confronto che hanno portato a esiti diversi: nel primo, Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno richiamato alla mente quanto accaduto nelle ultime settimane, oltre che i problemi risalenti alla vita fuori dal programma. Alla fine hanno deciso di lasciarsi, e lei è ...

Temptation Island anticipazioni penultima puntata : scoppia il caos nel villaggio : Cosa succederà nella quinta puntata di Temptation Island 2019 Sta per giungere al termine Temptation Island 2019. Mancano infatti solo due settimane alla puntata conclusiva del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Lunedì 22 luglio andrà in onda su Canale 5 la quinta e penultima puntata di questa edizione. Dopo l’addio di Nunzia e Arcangelo, […] L'articolo Temptation Island anticipazioni penultima puntata: scoppia il caos nel ...

Temptation Island 2019 : quinta puntata - anticipazioni del 22 luglio : Temptation Island 2019 ritorna il prossimo lunedì con la sua quinta puntata. Sono poche le coppie rimaste ancora in gara, in seguito all’uscita di sei diversi protagonisti. Ancora in ballo, i sopravvissuti di quest’anno dovranno affrontare gli ultimi step del reality. Molte coppie possono ancora scoppiare, mentre altre potrebbero fare dei passi indietro. Le anticipazioni di Temptation Island 2019 sembrano accendere le luci su Ilaria: ...

Temptation Island 6 – Quarta puntata del 15 luglio 2019 – Falò anticipati. : Quarto appuntamento, stasera, in prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality, giunto alla sua sesta edizione e nella collocazione del lunedì sera, è sempre presentato da Filippo Bisciglia. Temptation Island | Quarta puntata 15 luglio 2019 La Quarta puntata del docu-reality dei sentimenti entra subito nel vivo con una serie di eventi straordinari. […] L'articolo Temptation Island 6 – Quarta puntata del 15 luglio 2019 – ...

Temptation Island - tutte le anticipazioni della quarta puntata - video : Ecco cosa accadrà nel quarto appuntamento con il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2019 - anticipazioni quarta puntata del 15 luglio 2019 : Nuovo appuntamento per questa sera in prima serata con Temptation Island 6 condotto da Filippo Bisciglia. Le avventure delle cinque coppie saranno ancora protagoniste per una puntata che promette altri colpi di scena a portare scompiglio nella vita di chi ha messo alla prova il proprio amore per la sua metà stando lontani per 21 giorni.Settimana scorsa la sesta formata da Nunzia e Arcangelo ha definitivamente abbandonato il programma con una ...

Temptation ISLAND 2019 - 4a PUNTATA/ Diretta e coppie : addio per David e Cristina? : TEMPTATION ISLAND 2019, Diretta quarta PUNTATA 15 luglio e coppie: falò di confronto per Jessica e Andrea, mentre David e Cristina sono sempre più in crisi.