TeleVideoBlog gli ascolti di martedì 26 dicembre 1995 | Pippo Baudo numero uno anche

TeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 2 dicembre 2016 : Nemicamatissima conquista la serata : Settimo appuntamento con TeleVideoBlog. Sette giorni fa ci siamo dedicati al 'presente' con i dati auditel di soli un anno fa, stavolta torniamo a fare qualche passo più indietro e andiamo nel 2016. Altri programmi, altro periodo, altra storia, altro racconto. Grazie al servizio auditel del Televideo Mediaset abbiamo la possibilità di vedere quali sono stati i 4 risultati d'ascolto più alti per ogni rete televisiva Rai e Mediaset registrati ...

TeleVideoBlog gli ascolti di sabato 6 luglio 2018 : i Mondiali di calcio 'rapiscono' Canale 5 : La macchina del tempo di TeleVideoBlog dopo aver inaugurato la serie con gli anni '90 (e che riprenderà prossimamente) questa settimana vira sorprendentemente a 'solo' un anno fa, a sabato 6 luglio 2018.Un'altra tv caratterizzata dal digitale terrestre e dalla miriade di canali tematici che condizionano i dati auditel, un'altra programmazione, palinsesti rivoluzionati, un'altra comunicazione: basti pensare al fenomeno dei ...

TeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 5 marzo 1993 : il boom de I Fatti vostri di sera : Prosegue il nostro viaggio nel tempo e nelle pagine di un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo esaminando.prosegui la letturaTeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 5 marzo ...

TeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 21 febbraio 1992 : La ruota della fortuna sbaraglia tutti : Nuovo appuntamento del sabato con TeleVideoBlog. Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo ...

TeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 28 giugno 1991 : Stasera mi butto accende l'estate di Rai 2 : Siamo al terzo appuntamento con TeleVideoBlog. Facciamo un breve ripasso (e non lo diciamo a caso data la passione per il vintage) Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati ...

TeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 28 giugno 1991 : Stasera mi butto accende l'estate di Rai 2 : Siamo al terzo appuntamento con TeleVideoBlog. Facciamo un breve ripasso (e non lo diciamo a caso data la passione per il vintage) Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati ...

TeleVideoBlog - gli ascolti di mercoledì 9 giugno 1993 : Beverly Hills strega Italia 1 : Secondo appuntamento con TeleVideoBlog. Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo esaminando.prosegui la ...