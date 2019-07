Taylor Mega e la sua prima volta | «A 14 anni in un macchina di merd* È stato orribile»

Grande Fratello - la prima volta di Taylor Mega : "A 14 anni in auto. Lui ben dotato - e...". Sesso senza censure : La prima volta di Taylor Mega non poteva che essere trasgressiva. L'esplosiva influencer di Instagram, diventata famosa presso il Grande pubblico per la sua partecipazione-lampo al Grande Fratello pochi mesi fa e, prima ancora, per un'altrettanto breve storia con Flavio Briatore, ha confessato ai su

Taylor Mega senza filtri : “La mia prima volta? Ecco cosa ho fatto” : Taylor Mega, classe 1993, è una nota influencer di Origine friuliana, che ha fatto il suo debutto come naufraga a ‘L’sola dei Famosi’ ed è balzate alle cronache rosa per aver avuto una storia con Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Grecoraci e papà di Nathan Falco. Su Taylor Mega ci sono sempre stati tanti pregiudizi, e lo dimostra ad esempio la sua eliminazione quasi istantanea dall’Isola dei Famosi, ma forse proprio la sua partecipazione ...

Taylor Mega racconta la sua prima volta - le confessioni si fanno piccanti su Instagram : Grande Fratello, Taylor Mega apprezzata dopo il reality show di Canale 5 Taylor Mega è stata per poco tempo al Grande Fratello ma nessuno di noi dimenticherà la sua permanenza nella Casa perché oltre ad aver portato tutta sé stessa nel programma ne ha dette anche quattro a Francesca De André, che nel reality show […] L'articolo Taylor Mega racconta la sua prima volta, le confessioni si fanno piccanti su Instagram proviene da Gossip e Tv.

Taylor Mega rivela : “La mia prima volta? A 14 anni. È stato orribile però il tipo era ben dotato” : Taylor Mega ha deciso di confidarsi su Instagram, rispondendo alle domande anche intime che i suoi followers le hanno fatto nelle stories. La bionda influencer non si è sottratta neanche alle richieste più personali, come quella di un fan che le ha chiesto: “Età della prima volta?” a cui ha risposto con la schiettezza che la contraddistingue. “14 ed era stato orribile. In un parcheggio dentro una macchina (di merda). Terribile ...

La mia prima volta è stata in una macchina! la confessione bollente di Taylor Mega : Taylor Mega ancora una volta è senza filtri e nel gioco domande/risposte svela quando e dove è stata la sua prima volta. Taylor Mega è una ragazza disinibita e senza filtri, che forte dei suoi vent'anni ama parlare e mostrarsi liberamente ai suoi tantissimi follower. Non ha problemi a mostrarsi senza veli e non si fa remore a rispondere in maniera schietta e sincera alle domande che le vengono poste, anche a quelle più intime e ...

Taylor Mega dieta con verdure : “Ma ingrasso lo stesso!” : dieta Taylor Mega estate 2019: la confessione dell’influencer Taylor Mega è perennemente a dieta, come ha fatto sapere attraverso le sue Instagram stories. Vorrebbe arrivare al suo peso ideale (anche se sta benissimo così!) e quindi non può ingerire troppe calorie. Sì, anche in vacanza. Pubblica spesso video in cui la vediamo mangiare tanta verdura, […] L'articolo Taylor Mega dieta con verdure: “Ma ingrasso lo stesso!” ...

Massimo Boldi commenta il lato b di Taylor Mega. Gli utenti lo incitano : “Vai cipollino!” : “Questa forse è la migliore di tutte“. Così ha commentato Massimo Boldi una foto di Taylor Mega nella quale l’influencer mostra il lato b. Lei risponde: “Cipollino sempre in pole position”. Non è la prima volta che Boldi si lascia andare a commenti sotto foto di belle donne e i follower appaiono sempre molto divertiti. “Vai Cipollino!”, scrive qualcuno, “ahahahah che idolo!”, rilancia un ...

Li sentite i gemiti? Taylor Mega e la notte con Erica Piamonte : il video è da infarto : Le sexy Erica Piamonte e Taylor Mega si trovano in vacanza insieme a Capri e dai rispettivi profili social, le due amiche continuano a postare aggiornamenti sui loro giorni di relax insieme. Ma la loro è solo amicizia o qualcosa di più? Entrambe hanno infatti apertamente dichiarato di aver avuto esperienze con altre donne. Quello che fa più notizia sono le loro stories sul letto, in piena notte. Tylor ha postato un video dove invitava i fan a ...

Grande Fratello Vip - il secco "no" di Taylor Mega a Mediaset : indiscreto - cosa c'è dietro : Strano, ma probabilmente vero. Taylor Mega, la biondissima prezzemolina televisiva e apparentemente pronta a tutto per un ruolo sul piccolo schermo, avrebbe rivolto un secco "no" niente meno che a Mediaset. Nel dettaglio, il "no" sarebbe stato rivolto al Grande Fratello Vip lasciato 'orfano' da Ilar

Taylor Mega da infarto ... coperta solo da uno slip nero : Taylor Mega è riuscita a guadagnarsi una fama notevole nonostante abbia solo 25 anni. Per Taylor ogni occasione è buona per provocare i fan. Anche l’ultimo scatto non è certamente da meno. L’influencer ha postato su Instagram una foto davvero molto “piccante”. Nello scatto Taylor è ritratta di spalle con indosso solo un micro perizoma nero. Per il resto è completamente nuda. Un’immagine che i suoi fan faranno fatica a togliersi dalla mente. La ...

Taylor Mega ed Erica Piamonte inseparabili in vacanza : strana notte : Vacanze di Taylor Mega ed Erica Piamonte: l’amicizia prende il volo dopo il Gf 16 Erica Piamonte e Taylor Mega sono in vacanza! Ve lo avevamo anticipato, dopo gli indizi lasciati dall’ex gieffina su Instagram, e adesso le vediamo finalmente insieme. Il Grande Fratello ha permesso a entrambe di trovare un’amica vera, anche se i […] L'articolo Taylor Mega ed Erica Piamonte inseparabili in vacanza: strana notte proviene da ...

Un' estate bollente! Taylor Mega in vacanza a Capri con Erica Piamonte : Sono belle, giovani e hanno voglia di divertirsi... Taylor Mega ed Erica Piamonte si sono conosciute nella casa del Grande Fratello e tra loro è scattato subito il feeling, tanto che ora stanno trascorrendo una vacanza di coppia a Capri. L'estate di Taylor Mega si fa sempre più vivace. L'influencer trentina è una delle guest star più richieste nei locali italiani e ogni sua presenza fa sold out. Taylor è quindi impegnata ...

Taylor Mega continua a provocare ... senza veli e slip! : Nuovo scatto hot per Taylor Mega, che dopo qualche giorno di morigeratezza torna a mostrarsi senza veli ai suoi fan, mostrando un lato B invidiabile... le sue immagini con senza veli sono sempre molto apprezzate dagli utenti di Instagram, sia uomini che donne. Taylor Mega ha postato un selfie allo specchio, in cui è girata di tre quarti e mostra il lato B coperto solo da un tanga di dimensioni ridotte. Come in altri scatti, ...

Taylor Mega ed Erica Piamonte in vacanza insieme? - : Riccardo Palleschi L'ex gieffina, Erica Piamonte, avrebbe programma le sue vacanze estive con Taylor Mega. Su Instagram alcuni indizi L'ex gieffina, Erica Piamonte, ha pubblicato su Instagram alcuni indizi che fanno pensare che presto andrà in vacanza con la sua grande amica Taylor Mega. L'ex concorrente del GF ha scritto sui social che tra due giorni partirà con un'altra bionda, circostanza che fa pensare proprio alla famosa ...