Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Angelo Scarano Le risorse messe a disposizione dal Mibac sarebbero insufficienti e adesso le produzioni di film e serie sono a rischio Adesso nel mondo della tv scatta l'allarme sulla tax. Di fatto la richiesta d'aiuto lanciata dal settore riguarda la mancanza di risorse. Imessi a disposizione dal ministero dei Beni culturali non. In questo quadro va sottolienato anche il meccanismo della stessa taxche come sottolinea il Sole 24 Ore permette di utilizzare le risorse su prgetti ancora da realizzare e che vengono distribuiti su più annualità, previa prenotazione degli stessi. E così con una valanga di istanze che chiedevano di accedere alla taxcon progetti ad esempio su due anni, il meccanismo inevitabilmente non ha retto. E così è scattata la protesta fa parte di alcuniche hanno minacciato di non far partire i lavori ...

Italia_Notizie : Tax credit, rivolta dei produttori: i fondi non bastano - Noovyis : (Sos Tax Credit per l’audiovisivo. Insufficienza di risorse mette a repentaglio migliaia di posti di lavoro) Playh… - italianaradio1 : Sos Tax Credit per l’audiovisivo. Insufficienza di risorse mette a repentaglio migliaia di posti di lavoro -