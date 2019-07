Spoiler Una vita | Silvia cerca di convincere Arturo ad informare i vicini della sua cecità

Spoiler Dolunay : Hakan fa credere a Demet di aver ucciso un uomo : Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', il cui titolo in originale è 'Dolunay'. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, Ferit proseguirà le indagini intorno alla morte di Demir e Zeynep. L'imprenditore si renderà conto di un'amara verità e scoprirà che l'auto dei genitori del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir) è stata manomessa. L'uomo d'affari comprenderà che qualche ...

Dolunay - Spoiler 22 luglio : Ferit e Nazli impegnati in una riunione di lavoro fuori città : Prosegue il successo della soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore": le vicende dei protagonisti riescono, infatti, a coinvolgere da vicino il pubblico televisivo. Le anticipazioni dell'appuntamento numero trentuno svelano i risvolti nello stato d'animo del personaggio di Nazli, la quale non avrà intenzione di rinunciare ai propri sogni. La giovane cuoca vuole andare avanti per la propria strada La chef si dimostrerà decisa ...

Spoiler Una vita al 27-7 : Ursula parla ad Arturo dell'abbraccio di Silvia ed Esteban : Proseguono gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola intitolata "Una vita" e ideata da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate dal 22 al 27 luglio fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Arturo. Leonor e Felipe penseranno all'ipotesi che Moises sia vivo con l'intento di spingere Blanca a credere in questa possibilità. Il colonnello mostrerà l'intenzione di operarsi alla cataratta ma riceverà la ...

Dolunay Spoiler al 26 luglio : la Piran apre il nuovo ristorante - Demet denuncia Hakan : Nuovi episodi di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ attendono i fan della soap turca nella settimana che va dal 22 luglio al 26 luglio 2019, dove le trame si svilupperanno ancora sul rapporto conflittuale tra Nazli e Ferit. La giovane cuoca, dopo essere finalmente riuscita a licenziarsi senza pagare la clausola rescissoria, si troverà a dover affrontare le difficoltà legate all'apertura del nuovo locale insieme all'amica Manami. Nazli e Ferit ...

Una Vita - Spoiler al 27 luglio : Diego si allea con Riera per distruggere la Dicenta : Torna l'appuntamento con Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende dei personaggi del vecchio quartiere di Acacias 38. Nelle puntate trasmesse da lunedì 22 a sabato 27 luglio, Diego Alday e Riera decideranno di unire per le forze per smascherare Ursula Dicenta, responsabile del rapimento di Moises e l'agguato ai danni di Carmen. Una Vita: Carmen in pericolo a causa di Ursula Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate ...

Una Vita Spoiler : la madre di Blanca sul punto di uccidersi a casa di Rosina : La serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” scritta da Aurora Guerra si arricchisce sempre di colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, dicono che Blanca Dicenta e Diego Alday quando ritroveranno loro figlio Moises, faranno patire le pene dell’inferno a Ursula per averli fatti soffrire. Quest’ultima non appena sua figlia, e i fratelli Alday le lasceranno ...

Spoiler spagnoli Una Vita : ci sarà il ritorno di Mauro San Emeterio : Gli Spoiler della soap opera spagnola Una Vita rivelano che prossimamente si assisterà al ritorno di un personaggio molto amato dai telespettatori. Si tratta del poliziotto Mauro San Emeterio, interpretato da Gonzalo Trujillo, uno dei principali protagonisti della seconda stagione della telenovela iberica. L'indiscrezione è stata lanciata dal sito web Diez Minutos, e in un certo qual modo è stata confermata dall'attore spagnolo che l'ha ...

Il Segreto - Spoiler prossimi episodi : una grande umiliazione : Anticipazioni Il Segreto dal 15 al 19 luglio: Julieta viene violentata Il Segreto va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni de Il Segreto dal 15 al 19 luglio annunciano clamorosi colpi di scena. Maria è molto felice insieme a Roberto che lega subito con Raimundo. Francisca, invece, cerca di sbarazzarsi dell’uomo. Fernando è geloso della Castaneda e va su tutte le furie quando scopre che Roberto ha intenzione di ...

Una Vita - Spoiler al 20 luglio : il colonnello Valverde ha la cataratta : Le anticipazioni degli episodi di Una Vita che verranno trasmessi da lunedì 15 a sabato 20 luglio sottolineano che al centro delle trame ci sarà innanzitutto Blanca. Quest'ultima, infatti, comincerà a convincersi che il figlio in realtà non sia vivo e riterrà che a questo punto la scelta migliore per lei sia quella di entrare in convento. Arturo dovrà affrontare uno dei periodi più complessi della sua esistenza dopo aver appreso dal medico di ...

Tempesta d’amore - Spoiler nuove puntate : una vendetta inaspettata : Anticipazioni Tempesta d’amore, trame 14-20 luglio: Michael e Natascha in crisi Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che Michael riuscirà a convincere Natascha a tenere Felicitas. La coppia farà tutte le pratiche necessarie per adottare la neonata, ma non riuscirà a passare il controllo dei servizi sociali. Sarà Fabien a Tempesta d’amore ad essere decisivo per l’affidamento della piccola Felicitas, mentre Andrè ...

Spoiler Il segreto : il medico Alvaro chiede la mano della Laguna : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, intitolata 'Il segreto' capace di creare nuove curiosità nello spettatore. Gli Spoiler rivelano che, nelle prossime puntate italiane, Elsa dovrà fare i conti con il momento delle decisioni fondamentali per il successo della Laguna. La giovane donna non sarà a conoscenza del piano organizzato da Antolina. Quest'ultima coinvolgerà nel suo piano il medico Alvaro (Alessandro ...

Una Vita - Spoiler serale del 13 luglio : Diego indaga sulla sorte del bambino : La soap Una Vita attende i telespettatori con una doppia puntata serale sabato 13 luglio su Rete 4, a partire dalle 21:20 circa, dove vedremo che Blanca, sempre più succube di Cristina Novoa e della madre Ursula, si deciderà ad entrare in convento per allontanarsi una volta per tutte da Diego, per il quale nutre ancora dei profondi sentimenti. L’Alday nel frattempo, dopo aver parlato con la contadina che ha soccorso Blanca, si è convinto che nel ...

Upas Spoiler fino al 12 luglio : l'ex vigile diventerà una star del web : Inaspettati saranno gli intrighi e le novità all'interno delle prossime puntate della fortunatissima serie tv 'Un posto al sole'. Le trame dei prossimi episodi, in onda a partire da oggi undici luglio 2019, rivelano che maggiore attenzione verrà data a Diego. Il bel Giordano deciderà di prendere una serie di decisioni che potrebbero avere delle gravi conseguenze sulla sua carriera e vita privata, in seguito alla chiusura della relazione con ...

Una Vita Spoiler : Diego e Blanca si ricongiungono con Moises : La soap opera di origini spagnole “Una Vita”, non smette di sorprendere i telespettatori. Finalmente negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, ci sarà una bellissima scena che vedrà protagonisti Blanca Dicenta e Diego Alday. Il fratello di Samuel e la cognata dopo aver affrontato numerosi ostacoli a causa dei loro familiari, riusciranno a riabbracciare loro figlio Moises sano e salvo, precisamente ...