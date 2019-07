Spiagge | la proroga delle concessioni danneggia i candidati esclusi

Spiagge - la proroga senza gara ai gestori dei lidi : pronti i ricorsi contro la decisione del governo : Sulle proroghe di 15 anni delle concessioni per gli stabilimenti balneari, previste dalla legge di Bilancio 2019, l’Italia rischia grosso. Dietro i primi Comuni che iniziano a dare il via libera forti della norma italiana e, di contro, le prime diffide ricevute nei giorni scorsi dalle amministrazioni di Rimini e Roma (per il Lido di Ostia) c’è una bomba che rischia di scoppiare in mano alla collettività. Perché la Commissione europea, che già ...