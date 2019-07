Specifiche e design finale di Huawei Mate 30 Lite | adesso sappiamo proprio tutto

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 20 luglio 2019) Siamo qui per confermarvi buona parte delletecniche, come pure quello che dovrebbe essere il suo, che interessano il30, conosciuto in territorio cinese come Nova 5i Pro, ilgrazie all'ente locale TENAA (insieme ai dettagli relativi ai prossimi Honor 9X e Honor 9X Pro). Come riportato da 'gizmochina.com', il device dovrebbe includere uno schermo IPS da 6.26 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) in formato 19,5:9 e screen-to-body del 90.7%. Il processore di riferimento sarà il Kirin 810 da 2.2GHz, mentre il blocco RAM avrà 8GB e lo storage uno spazio a scelta tra 128 e 256GB (espandibili tramite microSD fino a 256GB). La fotocamera posteriore dovrebbe essere quadrupla, con un sensore principale da 48MP, un grandangolare da 8MP, un macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore disporrà di un unico ...

OptiMagazine : Specifiche e design finale di #HuaweiMate30Lite: adesso sappiamo proprio tutto - netbookitalia : RT @notebookitalia: Abbiamo visto in anteprima Vivo S1 Pro, il nuovo borderless medio-gamma con Snapdragon 675, tripla camera sul retro e p… - netbookitalia : RT @notebookitalia: Foto e video presentazione italiana dell'ASUS ZenBook Edition 30 (UX334FL), l'ultrabook premium in pelle bianca che cel… -