“Spaccio coca per soldi” Ex fidanzato di Temptation Island arrestato per droga

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2019) Dal successo aall’arresto per: Alessio Bruno, noto al grande pubblico per aver preso parte al reality, è stato condannato per spaccio. L’ex protagonista diè stato fermato dalla Polizia in zona Tiburtina a Roma dove gli agenti l’hanno trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente. Una scoperta che ha portato subito a fare in modo che venisse eseguita la perquisizione a casa del ragazzo ed è qui che le forze dell’Ordine hanno scoperto che deteneva altre dosi di sostanze. 31 anni e una carriera da influencer, nel 2017 Alessio era approdato nello show condotto da Filippo Bisciglia insieme alla fidanzata Valeria Bigella. Da subito Bruno aveva mostrato un forte feeling con la single Carmen, facendo infuriare la fidanzata tanto che i due erano arrivati a un falò di confronto piuttosto acceso. I due, sebbene siano ...

