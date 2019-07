Sorso festeggia il patrono San Pantaleo dal 25 al 27 luglio

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Fervono i preparativi per la festa patronale a, nella provincia di Sassari, dove dal 25 al 27, sono previste numerose iniziative per onorare San. Quest'anno l'organizzazione dell'evento è stato affidata ai Fedales '69. Un fitto calendario di appuntamenti diventati ormai tradizione. Il programma Giovedì 25, dalle ore 19:30, si tiene l'evento “Sapori e Musica”. Vi sarà la degustazione della porchetta accompagnata dalle canzoni di Giuseppe Canu. Venerdì 26, vigilia della festa, alle 18:30 il canto solenne dei Primi Vespri in onore del santo medico. Alle 19:00, la S. Messa. Seguirà alle 20:00, nel cortile della chiesetta di Santa Croce, la tradizionale “cigiunadda”, con un piatto di gnocchetti sardi offerti gratuitamente a quanti vorranno unirsi....

