Sky – Inglese | “Il Parma una famiglia | ecco perché ho lasciato Napoli”

Sky : Inglese lascia oggi il ritiro del Napoli destinazione Parma : Gianluca Di Marzio conferma le notizie su Roberto Inglese in partenza dal Napoli . L’attaccante azzurro lascerà Dimaro questa mattina per raggiungere i nuovi compagni del Parma dove aveva già già militato in prestito nella scorsa stagione. Confermate anche le cifre dell’operazione che porterà nelle casse di De Laurentiis in totale 22 milioni divisi in 3 rate Accordo tra club già raggiunto sulla base di un prestito con ...

Sky : Inglese al Parma per 22 milioni (2+20). È l’accelerazione per James : Bisogna fare in fretta È partita l’ultima fase quella decisiva per l’assalto a James Rodriguez. Il Napoli deve accelerare. Da Madrid sono giunti messaggi di ogni tipo. Se De Laurentiis non accelera, l’affare rischia di sfumare e il colombiano potrebbe accasarsi all’Atletico. Florentino Perez ha aperto a un pagamento dilazionato ma pretende il trasferimento definitivo non in prestito. Il Napoli deve quindi pagare una prima ...