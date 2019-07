Sicilia : Falcone - ’31 luglio nasce Consulta per infrastrutture’ : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – “Avevamo preso l’impegno e lo manterremo. Giorno 31 luglio verrà istituita la Consulta regionale per le Infrastrutture, organismo che vogliamo diventi la cabina di regia del rilancio infrastrutturale della Sicilia”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. La Consulta regionale comprenderà sigle sindacali, Confindustria, Ance, e tutti gli attori ...

Mafia : da Fondazione Falcone 15 borse di studio per laureati Siciliani : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Quindici borse di studio da 6500 euro ciascuna per i laureati siciliani col massimo dei voti in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche o in Scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali con il massimo dei voti. A bandire il concorso la Fondazione Falcone, me

Sicilia : Falcone visita cantieri Statale Nord-Sud - 'consegna tre lotti entro 2020' (2) : (AdnKronos) - entro il 15 giugno le maestranze in azione sul campo saranno aumentate del 75 per cento, come garantito dalle imprese appaltatrici. "I cantieri si scontrano con delle difficoltà oggettive come i rallentamenti dovuti alle rigide temperature invernali - ha sottolineato Falcone - ma quell

Sicilia : Falcone visita cantieri Statale Nord-Sud - 'consegna tre lotti entro 2020' : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "La situazione di questa grande opera è drammatica ma il governo regionale, come mai era accaduto sino ad oggi, sta spingendo sull'acceleratore per cambiare il destino della Statale 117 Nord-Sud, l'arteria che deve collegare il Tirreno a Gela da anni bloccata in modo pi

Falcone : Gelarda (Lega) - 'Senza dignità è chi vota politici anti-Sicilia' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - “Senza dignità è chi vota i politici anti-Sicilia, quelli che distruggono il futuro dei nostri figli”. Lo dichiara Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo, responsabile regionale enti locali del partito e candidato alle elezioni europee di d