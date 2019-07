Sfida Salvini-Conte | sull’Autonomia scoppia la rivolta del nord leghista

Salvini Sfida Conte. La Lega : «Crisi possibile - Matteo può rompere anche a ferragosto» : Il vicepremier sembra ancora sul piede di guerra. Mercoledì ascolterà il premier parlare in Aula del Russiagate, poi parlerà: forse dai banchi della Lega, e non del governo

Fondi russi alla Lega - Boschi Sfida M5s : “Se sono coerenti voteranno la sfiducia a Salvini” : La deputata del Pd, Maria Elena Boschi, lancia la sfida al Movimento 5 Stelle sulla possibile mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega che il Pd dovrebbe presentare alla Camera. "Se i 5 Stelle sono coerenti voteranno contro la fiducia a Salvini".Continua a leggere

Giorgia Meloni a Fuori dal Coro Sfida Matteo Salvini : "I numeri per governare insieme ci sono" : A gamba tesissima su una maggioranza che scricchiola, che anzi forse non esiste più. Nella serata dello scontro più aspro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che da lì a poco avrebbero provato in un qualche modo a rimettere assieme parte dei cocci di governo, ecco piovere l'appello di Giorgia Meloni

Luigi Di Maio Sfida Matteo Salvini : elezioni subito : I grillini hanno già pronto l’accordo con il Pd? Il capo Luigi Di Maio nega anche se ci sono tutti

Fondi russi alla Lega - Salvini : "Non vado in aula". Conte lo Sfida : "Ci vado io" : Il Pd pensa alla mozione di sfiducia. Calenda: commissione d’inchiesta Ue. Il capo dei Servizi al Copasir: “Quella trattativa sembra inverosimile”

Adozioni a distanza - ActionAid Sfida Salvini e Di Maio. Lo spot : “Affideresti un bimbo a una coppia del genere? Noi sì” : “Affideresti un bimbo o una bimba a una coppia di questo genere? Noi sì”. La frase è scritta su un cartellone, affisso in piazzale Baiamonti a Milano, con i volti dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e fa parte della campagna di comunicazione per le Adozioni a distanza di ActionAid. La campagna si chiama “Ogni coppia può” e mira a sostenere i bambini senza diritti in tutto il mondo: “Cerchiamo coppie ...

Manovra e Russia - Conte Sfida Salvini| La tattica del leader della Lega : «Ora bisogna fare» : La goccia che ha fatto traboccare il vaso: i dettagli della flat tax. Il paradosso di Salvini che da un lato invoca la fretta di agire dall’altro non nomina i deLegati ai tavoli istituzionali che a Palazzo Chigi dovrebbero mettere nero su bianco la Manovra di Bilancio.

«Adesso l'agenda la detto io» - così Salvini Sfida Conte e Di Maio : Torna profondo il solco tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. E non soltanto perché il vicepremier ruba il lavoro al premier, scrivendo insieme alle parti sociali «entro agosto»...

Sea Watch - Carola Rackete e il sindaco italiano che Sfida Salvini e sputa sulla GdF : premio per la Capitana : Un premio, in Italia, a Napoli, per Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3. A conferirlo, il prologo del festival internazionale di giornalismo civile Imbavagliati, che vede tra i promotori l'amministrazione comunale retta da Luigi De Magistris. La quinta edizione del premio Pimentel Fonseca,

Mediterranea - lezioni di yoga per Sfidare (ancora) Salvini : Angelo Scarano L'ong si prepara ad una nuova raccolta fondi per tornare in mare e pagare le multe. E fa cassa con le lezioni di yoga Mediterranea dopo il sequestro della nave Alex e con la Mare Jonio già fuori gioco da tempo, è già in cerca di nuove risorse per tornare subito in mare. L'ong è a caccia di soldi per procurarsi una nuova imbracazione e per pagare la pesante multa che è arrivata dal Viminale. L'ultima missione conclusa ...

"I trafficanti sono favoriti dalle politiche di questo governo". 'Alex' Sfida Salvini : Aggiornato alle ore 14,53 del 7 luglio 2019. "I trafficanti sono favoriti dalle politiche di questo governo, perché sono pagati due volte in Libia: innanzitutto dal governo italiano che ha rifinanziato una missione allucinante, in quanto queste milizie sono quelle che ogni tanto si travestono da Guardia costiera, ricatturano le persone e le riportano nei centri. trafficanti pagati indirettamente dal governo italiano e direttamente dai ...