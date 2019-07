Sergio Mattarella | il piano in caso di crisi | Dal Colle già partiti i piccioni

Giuseppe Conte - la strategia dell'attesa : sente Sergio Mattarella e si incontra con il Pd : In queste ore di tensione al governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte ha avuto un incontro riservato con Sergio Mattarella, poi riportato al presidente della Camera pentastellato Roberto Fico. Rivela il Corriere della Sera in un retroscena che il presidente del Consiglio

Matteo Salvini fa saltare l'incontro al Quirinale : crisi di governo - l'accusa del leghista a Sergio Mattarella : Nella serata del giorno delle polemiche più aspre al governo, polemiche forse irreversibili, nel momento in cui si respirava - e si continua a respirare - aria pregna di crisi di governo, era filtrata l'indiscrezione: il giorno successivo, ovvero oggi, venerdì 19 luglio, Matteo Salvini salirà al Qui

Sergio Mattarella - il commissario alla ricostruzione voleva nascondergli Amatrice : dopo il terremoto... : Era il 24 agosto del 2016 quando ad Amatrice il terremoto portava via tutto. A distanza di tre anni le condizioni del comune del Lazio non sono migliorate. Così il commissario alla ricostruzione Piero Farabollini (in forza alla presidenza del Consiglio) ha chiesto di far saltare la visita del Capo d

Sergio Mattarella - il retroscena dal cuore Lega : "Al Colle sapevano tutto". La trama : complotto contro Salvini : "Sapeva tutto". I fari della Lega si spostano ora su Sergio Mattarella. Secondo un retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale, i leghisti sarebbero convinti che sul Colle avessero già "annusato" l'esplosione del caso Russia, "come ne erano certi i frequentatori più assidui dello studio alla Vetrat

Sergio Mattarella e l'azzardo di Salvini : "Chi ci ritroveremo al Quirinale" - disastro per Lega e centrodestra : In Parlamento molti parlano di "azzardo" di Matteo Salvini. Anzi, doppio azzardo. Il primo, spiega Augusto Minzolini, è la scelta della Lega di convergere sulla tedesca Ursula Von der Leyen a capo della Commissione Ue in cambio, si spera, di una poltrona (magari alla Concorrenza) per Giancarlo Giorg

Giorgia Meloni - il piano per "superare" Sergio Mattarella : 2022 - la corsa al Colle è già aperta : Un piano per "superare" Sergio Mattarella, che terminerà la sua presidenza della Repubblica nel 2022. O meglio, un piano per superare i metodi con il quale è stato eletto. A parlare, a margine di una conferenza stampa, è Giorgia Meloni, la quale afferma: "I parlamentari in Italia si stanno tagliando

Sergio Mattarella annulla gli impegni - Luigi Bisignani : "Entro 15 giorni possibile crisi di governo" : "Sergio Mattarella, da vecchia volpe democristiana, ha cancellato tutti gli incontri che possono tenere lontano da Roma, tranne un blitz per il centenario dell'Abi, il 12 luglio a Milano", fa sapere Luigi Bisignani in un intervento su Il Tempo. Perché? "Basta un nulla e viene giù tutto", avrebbe fat

David Sassoli - Sergio Mattarella ha contrattato per la sua nomina e per evitare la procedura d'infrazione : Tra i due litiganti (Italia e Europa), il terzo, Sergio Mattarella, gode. Quello che sembrava un regista silenzioso, si sarebbe dimostrato un furbo calcolatore. Sarebbe proprio il suo lo zampino - riferisce Il Tempo in un retroscena - che ha spinto la nomina del piddino David Sassoli alla presidenza

Il Presidente della Repubblica - Sergio Mattarella - scrive alla Uafa : Il Presidente della Repubblica Mattarella scrive alla Uafa. Siamo al 4 luglio e la riforma degli agenti FIGC sembra ormai una certezza. La Uafa, associazione che tutela i procuratori sportivi iscritti dal 2015, in queste settimane ha provato, contattando tutte le Istituzioni italiane, di ottenere una proroga ma senza riuscirci per intoppi burocratici (sono stati dichiarati inammissibili e rigettati i provvedimenti contenenti tale ...

Sergio Mattarella riceve le Azzurre : "Non sappiamo chi vincerà - ma voi il Mondiale l'avete vinto - in Italia" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale la Nazionale italiana di calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei mondiali 2019 in Francia.“Non avete vinto il Mondiale, ma il vostro Mondiale l’avete vinto qui: avete conquistato la pubblica opinione e acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non più revocabile”, ha detto il presidente alle Azzurre del ...

Sergio Mattarella riceve l’Italia di calcio femminile : “Avete vinto il vostro Mondiale - dovete avere gli stessi diritti degli uomini” : Il Presidente della Repubbica Sergio Mattarella ha ricevuto una delegazione della Nazionale Italiana di calcio femminile che ha regalato spettacolo ai Mondiali spingendosi fino ai quarti di finale e raccogliendo l’interesse di milioni di italiani. Il Capo di Stato, in una giornata molto impegnativa che prevede anche un meeting con Vladimir Putin, ha incontrato il CT Milena Bertolini, la capitana Sara Gama e altre azzurre accompagnate da ...

Sergio Mattarella - dietro le quinte : in difesa di Giuseppe Conte per evitare il voto anticipato : Contro una eventuale procedura di infrazione è sceso in campo anche Sergio Mattarella che ha rassicurato l'Europa: "Noi crediamo che non abbia ragione di essere aperta", "il disavanzo di bilancio in Italia è passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018, l'avanzo primario è passato dall'1,4 all'1,6:

Austria - Sergio Mattarella in visita a Salisburgo. Manifestanti urlano slogan per la capitana di Sea Watch : ‘Carola libertà’ : Una manifestazione per la liberazione della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è in corso a Salisburgo sotto la casa natale di Mozart, dove si trova in visita il Presidente Sergio Mattarella. Circa una quarantina di attivisti locali si sono radunati all’ingresso del sito storico, urlando slogan come “Libertà per Carola” e “Antifascismo”, rigorosamente in italiano. Diversi anche gli slogan contro Matteo ...

Sea Watch 3 - agguato a Sergio Mattarella : "Carola Rackete libera" - poi insulti a Matteo Salvini : Una sorta di "agguato" a Sergio Mattarella, il quale si trovava a Salisburgo. Sotto al museo della casa di Mozart, infatti, una quarantina di manifestanti si è radunata per chiedere al presidente della Repubblica la liberazione di Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 attualmente ai domicilia