Scherma | Mondiali 2019 | spadiste ai quarti con il brivido Germania battuta all’ultima

Fonte : oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) Rossella Fiamingo scaccia via gli incubi e regala idi finale all’Italia nella prova a squadra di spada femminile. La stoccata nel minuto supplementare della sfida contro lapuò avere un peso specifico fondamentale per le azzurre in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andare aial Mondiale era necessario e il quartetto italiano (Navarria, Fiamingo, Isola, Clerici) lo ha fatto nella maniera più sofferente, vincendo per 29-28 contro la. Una sfida equilibratissima e che ha portato Fiamingo ed Ndolo a salire in pedana 22-21 in favore delle tedesche. La siciliana ha tirato fuori tutto il carattere e la voglia di riscatto dopo una deludente prova individuale e ha trascinato l’Italia alla vittoria. In precedenza nei sedicesimi l’Italia aveva sconfitto la Thailandia per 45-28. Domani ci sarà il quarto di finale con gli Stati ...

