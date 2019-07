Scherma | Mondiali 2019 | Olga Kharlan regina della sciabola Azzurre lontane dal podio

Fonte : oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) Doveva essere la finale ed è stata una sfida emozionante.si laurea per la quarta volta in carriera campionessa del mondo nellafemminile, dopo aver sconfitto in un ultimo atto meraviglioso la rivale di sempre, Sofya Velikaya, all’ultima stoccata per 15-14. Medaglie di bronzo per la rumena Bianca Pascu, sconfitta per 15-5 da, e per la greca Theodora Gkountoura, battuta per 15-11 da Velikaya. E’ stato un Mondiale sottotono per letrici. La migliore è stata Rossella Gregorio, che si è spinta fino agli ottavi di finale, venendo poi sconfitta dall’ungherese Marton con il punteggio di 15-8. Fuori ai sedicesimi, invece Martina Criscio ed Irene Vecchi. La prima si è fatta rimontare quattro stoccate di vantaggio dalla greca Gkountoura, che si è imposta per 15-14, mentre la toscana ha perso malamente con l’azera Anna Bashta ...

