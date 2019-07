Scherma | Mondiali 2019 | Italia senza medaglie | anche Cassarà eliminato

Fonte : oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) Sarà una giornataper l’aidia Budapest.l’ultimo azzurro in tabellone, Andrea, é stato. Il bresciano è stato sconfitto dal russo Dmitry Zherebchenko con il punteggio di 15-6. Un assalto totalmente dominato dal russo, che non ha lasciato assolutamente spazio a qualsiasi rimonta da parte di, che è rimasto attaccato a Zherebchenko fino al 6-4 in favore del russo. Si chiude un Mondialeori individuali per l’e ciò non accadeva addirittura dal 1995. La speranza è quella che ora con le squadre ci sia il riscatto azzurro. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Bizzi/Feder

Federscherma : Budapest - Mondiali Assoluti Fioretto Femminile È BRONZO PER ARIANNA ERRIGO ?????????? L’azzurra cede in semifinale al… - Federscherma : Budapest - Mondiali Assoluti Fioretto Femminile È BRONZO PER ELISA DI FRANCISCA ?????????? L’azzurra si arrende in sem… - Federscherma : MONDIALI BUDAPEST2019 - IV GIORNATA - ARRIVA LA PRIMA MEDAGLIA: BRONZO PER LUCA CURATOLI ?????????? #scherma -