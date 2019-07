Scherma | Mondiali 2019 | Italia ai quarti nella sciabola maschile a squadre | battute

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile : Garozzo e Cassarà si sfidano per un posto nei quarti - out Avola : I due azzurri si affronteranno negli ottavi di finale per un posto nei quarti, mentre Avola non è riuscito a superare il sudcoreano Dongsu Ci sarà un derby italiano negli ottavi di finale del tabellone di Fioretto maschile ai Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento a Budapest. Daniele Garozzo e Andrea Cassarà si ritroveranno uno di fronte all’altro in pedana nel pomeriggio, contendendosi un posto per i quarti di finale. Il ...

Scherma - Mondiali 2019 : derby Garozzo-Cassarà agli ottavi - eliminato Giorgio Avola : Sarà derby agli ottavi di finale della prova di individuale di fioretto maschile. Daniele Garozzo ed Andrea Cassarà si sfideranno per un posto nei quarti di finale (ore 15.20), mentre Giorgio Avola è stato eliminato nel turno dei sedicesimi di finale. Netta vittoria del campione olimpico, che ha superato con il punteggio di 15-6 l’olandese Daniel Giacon. Un successo molto convincente di Garozzo, che ha dominato l’assalto e fatto ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gregorio unica sciabolatrice rimasta. Fioretto : fuori Foconi e Avola! Garozzo agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01: Italia-Thailandia 15-5 12.59: E’ in corso di svolgimento anche la sfida tra Italia e Thailandia per la prova a squadre di spada femminile. Azzurre avanti 12-5. 12.58: Vince Daniele Garozzo! Netto successo per 15-6 sull’olandese Giacon. Il campione olimpico se la vedrà con il vincente dell’assalto tra Andrea Cassarà ed il francese Maxime Pauty. 12.57: Eliminato Giorgio ...

DIRETTA MONDIALI Scherma 2019/ Streaming video Rai : Foconi subito eliminato! : DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019 Streaming video Rai: oggi sabato 20 luglio gli ultimi titoli individuali nel fioretto maschile e sciabola femminile.

Scherma - Mondiali 2019 : eliminato al primo turno Alessio Foconi. Tre azzurri ai sedicesimi : Si apre subito con una sorpresa negativa per l’Italia la prova individuale di fioretto maschile ai Mondiali di Budapest. Il campione uscente ed anche oro europeo un mese fa, Alessio Foconi, è stato clamorosamente eliminato al primo turno dal britannico Marcus Mepstead con il punteggio di 15-9. Una sconfitta davvero inaspettata per una delle punte di diamante dell’intera spedizione azzurra. A mitigare parzialmente questo inizio ...

Di Francisca - Errigo e Santarelli : bronzo ai Mondiali di Scherma : Di Francisca, Errigo e Santarelli: bronzo ai Mondiali di Scherma. E' il bottino dell'Italia al termine della seconda giornata ai Mondiali di Budapest

Scherma - Mondiali 2019 : tutte e tre le sciabolatrici azzurre superano il primo turno : Buon inizio delle azzurre nella sciabola femminile ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Nella quinta giornata di gare al Syma Center le nostre portacolori sono infatti riuscite tutte a superare il primo turno ed accedere così compatte ai sedicesimi di finale. Scopriamo nel dettaglio i risultati. La prima a salire in pedana è stata Irene Vecchi, che ha battuto 15-10 la venezuelana Milagros Pastran e affronterà l’azera Anna Bashta, ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Foconi e Garozzo all’assalto - tris azzurro nei 16mi nella sciabola donne. Inizia il cammino delle prove a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10: Gli altri risultati del primo turno: Qian-Lam 15-7, Gkountoura-Velasquez 15-12, Pusztai-Benitez Romero 15-12, Zagunis-Shchukla 15-9, Choi-Tamura 15-9, Vila-Georgiadou 15-14 9.09: Rossella Gregorio batte 15-10 la azera Bolshakova e si qualifica per i sedicesimi la cinese Qian 9.08: Martina Criscio batte 15-12 la bulgara Ilieva e accede ai sedicesimi di finale dove affronterà la greca ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Foconi e Garozzo all’assalto - sciabolatrici outsider. Inizia il cammino delle prove a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Oggi sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria) verranno assegnati gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, con gli assalti per le medaglie nella ...

Scherma - Mondiali 2019 : Italia a caccia del primo oro con fiorettisti e sciabolatrici : L’Italia è ancora alla ricerca della prima medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma. Finora la squadra azzurra si è fermata al bronzo, replicato quattro volte nel giro di due giorni. Ha cominciato Luca Curatoli e hanno finito Andrea Santarelli, Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca. Come numero di medaglia il bilancio è anche buono, ma è ovvio che ci si aspettava qualcosa di più e allora ecco che oggi tocca a sciabolatrici e soprattutto ...

Scherma - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di oggi (sabato 20 luglio). Tutti gli italiani in gara : oggi (sabato 20 luglio) si svolgerà la sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata con la lotta per le medaglie nella sciabola femminile e nel fioretto maschile. In quest’ultima gara l’Italia avrà le maggiori chance di salire sul podio visto che in pedana saliranno il campione in carica Alessio Foconi, quello olimpico Daniele Garozzo, oltre a ...

Mondiali di Scherma : 3 medaglie di bronzo per l’Italia con Santarelli - Errigo e Di Francisca : Arrivano altre tre medaglie per l’Italia dai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Budapest. Dopo il bronzo conquistato ieri da Luca Curatoli nella sciabola, un altro terzo posto è stato ottenuto da Andrea Santarelli nella spada. A completare il poker di bronzi del medagliere azzurro ci hanno pensato poi Elisa Di Francisca e Arianna Errigo nel fioretto.Continua a leggere