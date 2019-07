Scherma | Medagliere Mondiali 2019 | la classifica e i podi Italia al nono posto

Scherma - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica e i podi. Italia al terzo posto : Si stanno svolgendo a Budapest (Ungheria) i Mondiali 2019 di Scherma. Sulle pedane del Syma Center i migliori atleti del mondo si sfidano in questa rassegna iridata, che proseguirà fino a martedì 23 luglio. In palio i titoli individuali e a squadre, ma anche punti pesanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri sono pronti ad essere grandi protagonisti e lasciare il segno anche in questa edizione. Di seguito il ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il medagliere con sciabola maschile e spada femminile a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Scherma. Si chiude la rassegna continentale di Dusseldorf e a far calare il sipario saranno le prove a squadre della sciabola maschile e della spada femminile. L’Italia, finora, è stata molto deludente con ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. Italia e Francia al comando dopo la quarta giornata : La Francia raggiunge l’Italia in testa al medagliere dopo la quarta giornata di gare degli Europei 2019 di Scherma. Oggi a Düsseldorf (Germania) i transalpini si sono imposti nella gara a squadre del fioretto maschile, dove gli azzurri hanno preso il bronzo. Terzo posto per la Russia, con solo un bronzo in meno. Di seguito il medagliere aggiornato degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. L’Italia resta al comando dopo la terza giornata : Nella terza giornata di gara degli Europei 2019 di Scherma L’Italia non ha ottenuto medaglie, ma resta comunque in testa al medagliere, con due ori, due argenti e due bronzi. Oggi a Düsseldorf (Germania) sono arrivate invece le doppiette di Francia e Russia, che si portano al secondo posto. Di seguito il medagliere aggiornato degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. L’Italia resta al comando dopo la seconda giornata : L’Italia resta al comando del medagliere dopo la seconda giornata di gara degli Europei 2019 di Scherma. Azzurri grandi protagonisti oggi sulle pedane di Düsseldorf (Germania) con l’oro di Elisa di Francisca, l’argento di Andrea Santarelli e i bronzi di Alice Volpi ed Enrico Garozzo. Di seguito il medagliere aggiornato degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...