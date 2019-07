Sbarco sulla Luna | la diretta tv fu un punto di non ritorno

Missione spaziale Apollo 11 - 50 anni fa il primo Sbarco sulla luna : eccola in tutta la sua bellezza [GALLERY] : Oggi ricorre il 50° anniversario della Missione Apollo 11 che fece la storia nel campo dell’esplorazione spaziale. Il 20 luglio del 1969, l’uomo mise per la prima volta su un mondo diverso dalla Terra: quel mondo era la luna. Da allora, la NASA portò 12 astronauti sulla superficie lunare, cambiando per sempre il modo di guardare al nostro satellite. La Terra e la luna hanno condiviso una storia comune per 4.500 milioni di anni. Conoscere la luna ...

Missione spaziale Apollo 11 - Salvini ironizza sui grillini : “che spettacolo lo Sbarco sulla Luna - ma qualcuno sostiene non sia mai avvenuto” : Salvini fa ironia sullo sbarco sulla Luna: “50 anni fa l’uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! Anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto“. E’ Matteo Salvini a scriverlo su Twitter, con una aggiunta ironica che sembra prendere di mira il suo sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia del M5s, che in passato si era dichiarato scettico sull’esistenza dello sbarco sulla Luna. L'articolo Missione spaziale ...

APOLLO 11 - 50 ANNI FA Sbarco sulla LUNA/ Perché la missione spaziale si chiama così : missione spaziale APOLLO 11, si festeggiano i 50 ANNI dallo SBARCO SULLA LUNA: ma quando torneremo sul nostro satellite? Forse nel 2024…

Lo Sbarco sulla Luna - Lauto e il fascino dello spazio FOTO GALLERY : L'Aquila è atterrata": sono queste le parole pronunciate da Neil Armstrong il 20 luglio del 1969 per annunciare lalLunaggio del modulo Eagle (aquila, appunto), il primo nella storia dellumanità. Un evento epocale, seguito in ogni parte del pianeta e capace di influenzare il costume e le abitudini degli anni a venire, come ben racconta una mostra temporanea del Museo delLauto di Torino. Sebbene le esplorazioni del programma Apollo si ...

Lo Sbarco sulla Luna dimostrò che non ci sono confini. E ora ricominciamo a sognare : Era notte, nella leggenda, quando Prometeo rubò agli dei il segreto del fuoco, donandolo agli uomini perché illuminasse la loro crescita ed evoluzione. Era notte, per noi in Italia, quando l’aquila, illuminata dalla luce della tecnologia, concluse il suo volo durato otto anni, consentendo un altro grande passo per l’umanità: bene descrisse Neil Armstrong il suo primo, infantile saltello sulla Luna. sono passati 50 anni ed è, per i 650 milioni di ...

Missione spaziale Apollo 11/ 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : quando ci torneremo? : Missione spaziale Apollo 11, si festeggiano i 50 anni dallo sbarco sulla Luna: ma quando torneremo sul nostro satellite? Forse nel 2024…

Luna - 50 anni fa lo Sbarco – Le cose che non sapete (davvero) sulla missione dell’Apollo 11 : Per Neil Armstrong, Mike Collins e Buzz Aldrin, il viaggio verso la Luna iniziò negli alloggi dell’equipaggio, quando i tecnici della Nasa collegarono i caschi alle loro tute isolandoli dal mondo esterno. Era l’alba del 16 luglio 1969. Saliti con l’ascensore lungo i 97 metri di altezza del razzo Saturn V, gli astronauti si lasciarono scivolare attraverso il portello del modulo di comando dell’Apollo 11, denominato Columbia. Armstrong sedeva a ...

Sbarco sulla Luna - quell’impresa formidabile che dopo 50 anni ci ammalia ancora : Non siamo mai stati così Lunatici. Una volta a parlarne, e scriverne, erano soprattutto i poeti come Giacomo Leopardi (“Che fai tu in ciel? Dimmi che fai silenziosa Luna?”)....

10 cose da sapere per festeggiare i 50 anni dello Sbarco sulla luna : E’ passato mezzo secolo, 50 anni, dal giorno in cui per la prima volta un essere umano ha messo piede sulla luna. Era la notte del 20 luglio 1969 e l’essere umano in questione è il noto Neil Armstrong, in missione assieme al meno noto Buzz Aldrin. In questi decenni si è discusso molto dello sbarco sulla luna che, tra dubbi, sospetti e grandi celebrazioni, resta una data da ricordare, che ci riporta al passato, e agli avvenimenti che lo hanno ...

5 libri per capire lo Sbarco sulla Luna : (foto: Encyclopaedia Britannica/UIG Via Getty Images) Ci siamo: il tanto atteso cinquantenario del primo passo dell’uomo sulla Luna è arrivato. E così, fra rievocazioni delle leggendarie parole di Neil Armstrong e generici appuntamenti di Moon Pride, non ci resta che riepilogare qualche titolo (perlopiù a fumetti, stavolta) per riflettere sull’enorme fascinazione che il nostro satellite ha giocato sulla storia umana. Hergé, Tintin ...

Paramount Network - programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello Sbarco sulla Luna : Sabato 20 luglio Paramount Network propone una programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna

50 anni dallo Sbarco sulla Luna - cos’è successo durante il primo allunaggio dell’Apollo 11 : Era il 20 luglio 1969, erano le 20:17:40 in Italia, quando Armstrong e Aldrin atterrarono sul suolo Lunare: l'Eagle ha raggiunto la Luna, missione completa. Vediamo insieme cos'è successo negli ultimi prima dell'alLunaggio avvenuto 50 anni fa e quali sono stati gli imprevisti che hanno rischiato di far saltare la missione Apollo 11.Continua a leggere

Accadde oggi : 50 anni fa la Missione Apollo 11 e lo Sbarco sulla Luna : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 l’astronauta NASA Neil Armstrong ha compiuto un “piccolo” passo con il quale ha lasciato il modulo spaziale “Eagle” e ha messo piede sulla Luna. La Missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa alla spazio che, con lo Sputnik e con Gagarin, avevano visto la prevalenza dei sovietici. L’equipaggio dell’Apollo 11 ha lasciato sul satellite una targa di acciaio ...

Missione Spaziale Apollo 11 - la cronaca dello Sbarco sulla luna : cosa successe 50 anni fa : 50 anni fa la NASA portava a compimento una Missione che sarebbe diventata epica: il primo sbarco dell’uomo sulla luna. Per arrivare lì, gli astronauti Neil Armstrong, Edward “Buzz” Aldrin e Michael Collins (che però rimase in orbita intorno alla luna e non mise piede sulla sua superficie) furono lanciati a bordo di quello che allora era il razzo più alto e più potente mai fatto decollare. Il Saturn V era un gigante con i suoi 110 metri di ...