Sarri | «Ronaldo? Ha vinto tutto partendo da sinistra Pogba mi piace molto ma non conosco

Juventus - Sarri in conferenza : prime indicazioni su De Ligt e sulla posizione di Ronaldo : “Dobbiamo lavorare per trovare un’identità di gioco, vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere“. Queste le parole, in conferenza stampa da Singapore, del neo allenatore della Juventus Maurizio Sarri. “De Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni ma farà sicuramente uno spezzone di partita. Siamo indietro rispetto al ...

Juventus - De Ligt si presenta : “sono qui grazie a Sarri. Ronaldo? Quando si è avvicinato…” : Giornata di presentazione ufficiale per il difensore olandese, che nel pomeriggio partirà insieme alla squadra per la tournée in Asia presentazione ufficiale per Matthjis De Ligt, il difensore olandese parla finalmente davanti ai media per spiegare i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Juventus. Nicolò Campo/LaPresse Un matrimonio voluto e celebrato quello tra i bianconeri e l’ex Ajax, desideroso di cominciare ...

Presentazione de Ligt - la conferenza stampa : “felice di essere qui - Sarri e Ronaldo importanti per la mia scelta” : E’ arrivato il giorno importante della Presentazione del difensore de Ligt come nuovo calciatore della Juventus. I bianconeri sono stati protagonisti fino al momento di un mercato stellare, sono in arrivo altri importanti colpi ma nel frattempo la squadra può considerarsi ancora più competitiva. La Juventus ha piazzato un colpo da novanta con l’arrivo del miglior prospetto in assoluto ma de Ligt ha dimostrato di essere pronto ...

La Juventus di Maurizio Sarri : Cristiano Ronaldo e Dybala al centro del progetto : In questa sessione del mercato estivo la Juventus è la società che si sta muovendo maggiormente rispetto alle rivali di Serie A. A Torino sono arrivati Buffon, Ramsey, Rabiot, Demiral, Romero e in ultimo De Ligt, il forte difensore olandese ha effettuato le visite mediche e manca solo la firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri per le prossime cinque stagioni. Con il suo arrivo la Juventus si è assicurata, per diversi anni. uno ...

Juventus - scambio veloce tra Ronaldo e Higuain. E Sarri si esalta : “Oh - ora mi piace - oh” : scambio veloce, in allenamento alla Continassa, tra Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, che va al tiro dopo il servizio del portoghese. Maurizio Sarri, che assiste alla giocata, esprime il proprio gradimento: “Oh, ora mi piace, oh!”. L’ex attaccante di Napoli e Milan è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino alla Roma. Video Twitter/JEastwood Juventus, c’è la festa scudetto ma Ronaldo ...

Gazzetta : Ronaldo non più prima punta con Sarri : Inizia oggi la preparazione pre-campionato della Juventus alla Continassa. E, ufficialmente, sul campo, anche l’avventura di Sarri in bianconero. Sarà il momento di osservare le novità che porta con sé il nuovo mister, con la sua tattica maniacale. La prima riguarda la posizione di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, CR7 potrebbe essere spostato a sinistra e dunque non farebbe più la prima punta. Una ...

Ritiro Juventus- La Juventus riparte in vista della prossima stagione e si prepara a recitare la parte di assoluta protagonista in vista del campionato e della prossima Champions League. Sarri sarà pronto a progettare la nuova Juventus sul piano tecnico e tattico, inattesa di De Ligt, il quale potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni già

Platini : “Sarri bel gioco? Ronaldo alla Juve non per fare spettacolo. Il Var una ca**ta…” : Intervista Michel Platini Michel Platini, ha parlato della Juve e di Sarri in un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: «Sarri, i giochisti e i risultatisti? Pensate che Ronaldo sia venuto alla Juve per fare spettacolo? E Chiellini? Sono tutti “risultatisti”, poi c’è modo e modo di vincere. La Juve dà spettacolo. Ai miei tempi davamo spettacolo vincendo. Il calcio delle statistiche? Cose ...

Lippi : “Sarri si è confrontato con Ronaldo - anche io l’ho sempre fatto” : Marcello Lippi ha rilasciato una lunga intervista a Tuttusport in cui ha parlato del suo ultimo anno come allenatore per la nazionale cinese e del rifiuto di allenare la Roma quando se ne andò Di Francesco. Tra gli argomenti anche la Juventus, il suo storico club e l’arrivo di Sarri al posto di Allegri: “Io credo che alla base ci sia stata soprattutto la voglia di cambiare, di cambiare anche filosofia, di dare nuovi stimoli a tutto ...

La nuova Juventus di Sarri : spazio alle ali offensive e Cristiano Ronaldo centravanti : Come è noto, è avvenuto il famoso incontro fra il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo: inizialmente previsto a Novarino in Grecia, i due si sono incontrati in Costa Azzurra, ed è stata occasione per entrambi di conoscersi e parlare della nuova Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, da questo confronto è emersa la volontà del tecnico toscano di promuovere un 4-3-3 offensivo, che dovrebbe andare a valorizzare le ali, ...

La Juve di Sarri : possibili gli arrivi di De Ligt e Rabiot - la certezza è Ronaldo : Sarà una fine di giugno molto importante per la Juventus, in quanto a breve ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Ecco perché è probabile possa esserci l'ufficializzazione di una cessione importante (possibile quella di Joao Cancelo al Manchester City a 60 milioni di euro) per sistemare le finanze e da luglio potrebbero arrivare i grandi acquisti tanto ...

Juve - al centro del progetto di Sarri c'è Ronaldo centravanti : La dirigenza della Continassa, determinata a cambiare gioco, ha esonerato Allegri ed ha ingaggiato Sarri anche per dare nuovi stimoli ad un gruppo diventato ormai troppo consuetudinario. Il nuovo tecnico con l'esperienza avrebbe capito che in primo luogo è necessario farsi accettare dai capisaldi della squadra senza imporre drasticamente le sue idee di gioco. Il modo di stare in campo dell'ex Napoli valorizza il ruolo degli attaccanti per cui il ...

