Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Francesca Galici Quando fanno una cosa,DeRodriguez sono abituati a farla bene, per questo motivo hanno scelto di acqistare un'imzione extra lusso della tradizione campana per suggellare il loro ritorno di fiammaRodriguez eDehanno presentato la loro nuova imzione sui social solo pochi giorni fa. Il(è così che si chiama) ha stupito tutti per la sua eleganza e sinuosità e adesso è possibile sapere qualche dettaglio in più di questo motoscafo di lusso, dal costo di oltre 200.000. L'imzione diDeRodriguez è un grande classico dei cantieri navali italiani, un Positano 38 Open, così come si legge sull'elegante pedana di poppa in teak. È un motoscafo lungo circa 12 metri (11,50 metri per l'esattezza, il corrispettivo di 38 piedi) che i coniugi Dehanno fatto ...

Italia_Notizie : Santiago, la barca da 280.000 euro di Belen e Stefano De Martino - Noovyis : (Santiago, la nuova barca di Stefano De Martino e Belen Rodriguez) Playhitmusic - - zazoomblog : Belen e Stefano hanno comprato una lussuosa barca e lhanno dedicata al figlio Santiago - #Belen #Stefano #hanno… -