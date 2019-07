Sacchi | «Mi dissero che un mio giocatore era gay Per come giocava | avrei voluto lo

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) Dagospia riprende da “La verità” una lunga intervista ad Arrigo. L’ex ct della Nazionale si sofferma su tanti temi, dai rapporti con Berlusconi alla sua tattica di gioco ai giocatori che ha allenato. Il razzismoRuud Gullit. La squadra doveva partire per Avellino in aereo ma Gullit non si presentò all’imbarco. Sua moglie comunicò al club che non aveva dormito a casa. Alla fine lo trovarono in sala d’aspetto che dormiva. “Quando arriviamo, mi chiudo in camera con lui e gli faccio uno shampoo: “Ti sei visto allo specchio? Non ti vergogni? Sembri un fantasma, è la prima volta che vedo uno di colore diventare bianco”. In campo erase non ci fosse”. Dopo due settimane ci fu il derby e Gullit giocò in maniera esaltante. “Chiese di parlarmi: “Ad Avellino ho sbagliato e le chiedo scusa. Ma in futuro non metta ...

