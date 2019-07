Romina Carrisi di nuovo single? Il post sospetto

Al Bano Carrisi e Romina Power - bomba del signore della tv contro la coppia : "In tv sempre loro. Invece..." : In uno di questi ultimi mercoledì, si è congedata per la stagione, Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto?. È una testata storica che mantiene il suo ascolto qualunque sia la controprogrammazione, cioè i programmi in onda altrove nello stesso orario. È tutto merito di Federica Sciarelli e di u

Albano Carrisi e Romina Power - replica su Raiuno e insulti in diretta : "Per carità - basta - uno..." : In tv la replica, su Twitter gli insulti in diretta. Romina Power al centro dei poco garbati commenti dei telespettatori che venerdì sera hanno guardato (o riguardato) su Raiuno Signore e Signori Al Bano e Romina Power (per la cronaca, 2,283 milioni e 15,5% di share). Mentre Albano Carrisi fa il pie

Albano Carrisi - a 76 anni l'intervista rivelatrice su Romina Power e Loredana Lecciso : "L'amore? Con loro..." : Tutta la verità su Loredana Lecciso e Romina Power. Intervistato dal settimanale DiPiù, Albano Carrisi vuota il sacco e, forse, darà un dispiacere ai più romantici dei suoi fan: l'amore è finito, per entrambe le sue ex moglie. Con loro, giura il 76enne cantante di Cellino San Marco, è rimasto solo u

Albano Carrisi e Romina Power - Loredana Lecciso e il triangolo scomodo : "Quando lui 2 anni fa mi chiese..." : Non scorre buon sangue tra Romina Power e Loredana Lecciso, ma la seconda moglie di Albano Carrisi ha confermato di non aver mai tentato di "sabotare" il riavvicinamento artistico tra il cantante di Cellino San Marco e la sua prima moglie. Leggi anche: "Gli anni orribili della mia esistenza". Al Ban

Al Bano Carrisi - schiaffo a Romina Power : "Non è italiana. Chi sogno al mio fianco per Sanremo" : Al Bano Carrisi si candida alla conduzione del Festival di Sanremo. Al suo fianco sogna Mina: "Faremmo il botto". Proprio così, Al Bano non ha nominato Romina Power, sua ex moglie non tanto gradita alla compagna, Loredana Lecciso. "Sì, vorrei condurre Sanremo. Posso farcela da solo. Ma se chiudo gli

Polemica per il perfetto lato B di Romina Carrisi : Romina Carrisi in versione sexy pubblica una foto del suo lato B su Instagram creando polemiche. Romina Carrisi in attesa di trovare il produttore giusto che la chiami a recitare in un film o fiction, ha deciso di intraprendere la carriera di fashion blogger. In questi giorni la 32enne si trova a Napoli come lo dimostrano le foto che ha postato sul suo account Instagram che negli ultimi tempi sta crescendo vertiginosamente come ...

Il lato b incanta i follower! Romina Carrisi sexy sui social : La figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi strega i follower sui social con uno scatto sexy e provocante. Pronta a conquistare nuove copertine e diventare la nuova diva della famiglia? I riflettori sono tutti puntati su di lei: Romina Carrisi, la figlia più piccola di Al Bano Carrisi e Romina Power, è pronta a conquistare la scena. Poco meno di una settimana fa la rivista "Gente" le ha dedicato la copertina con uno scatto ...

Romina Carrisi ha trovato l’amore : “Sto con un medico. Essere figlia d’arte non mi ha aiutato” : La figlia di Al Bano e Romina Power è protagonista sul nuovo numero di Gente, in cui racconta la sua nuova vita, libera dalle insicurezze sul suo aspetto fisico. L'ingombrante cognome sarebbe stato spesso uno svantaggio: "Non credevo abbastanza in me stessa". Oggi ha anche trovato un nuovo amore: "Una sorpresa inaspettata".Continua a leggere

Romina Carrisi e una bomba sexy! Dimagrita e bikini stende tutti : Una foto davvero sensuale, quella di Romina Carrisi pubblicata dalla mamma sul suo profilo Instagram ufficiale. Un bikini striminzito e un fisico mozzafiato per la piccola di casa Carrisi. La madre, orgogliosa, ha pubblicato la cover del settimanale Gente, dove la bellissima figlia della cantante italo-statunitense e di Al Bano, si mostra in splendida forma.-- Romina Carrisi in splendida forma, si è guadagnata la copertina di Gente. E come ogni ...

Romina Carrisi - addio vita da single : "Non ero in cerca - è stata una sorpresa" : A far battere il cuore alla figlia di Al Bano e Romina un uomo molto distante dal mondo dello spettacolo

Al Bano Carrisi/ 'Alla vita ora chiedo solo la salute. Romina Power?...' : Al Bano Carrisi si racconta ai microfoni della trasmissione 'Io e te' ripercorrendo tutta la sua straordinaria carriera. E su Romina Power...

Che bel vedere! Il vestito di Romina Carrisi si alza e mostra il lato b! : L'incidente sexy nell'ultima puntata di Domenica In dove la 31enne entra nello studio a ritmo di musica e durante un passo di danza il vestito, troppo corto, si alza lasciando intravedere il lato B della giovane Carrisi e degli slip neanche l’ombra... colpa dei troppi volteggi fatti fare dal ballerino di turno a Romina Carrisi, la figlia di Albano è costretta più volte a tirare giù il vestito, cercando di domare le balze ribelli. --Ci prova ...

Domenica In la battuta di Romina Carrisi fa ridere il pubblico : Romina Power e la figlia Romina sono tornate a “Domenica In” per l’ultima puntata del programma Domenicale. Poche domande da parte della conduttrice, ma un clima spensierato e tanta musica. La cantante ha intrattenuto il pubblico con un medley di brani dedicati a Hollywood e a suo padre, l’attore Tyrone Power, mentre la figlia Romina Junior ha divertito le persone presenti in studio con qualche battuta. «Non la vedevo da ...

Romina Carrisi gioca con la madre Romina Power - : Luana Rosato Romina Carrisi e la madre Romina Power hanno fatto divertire il web postando un video in cui la ragazza tenta di posare come una influencer, ma viene interrotta da un photbombing della cantante Grande complicità tra Romina Carrisi e la madre Romina Power, protagoniste di un siparietto divertente messo in scena su Instagram e apprezzato dai migliaia di follower che le seguono quotidianamente. Le due, che sono state ospiti ...