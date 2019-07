Roma | tutto come previsto | visite mediche per Veretout e Diawara

È morto Luciano De Crescenzo - un artista a tutto tondo : s'è spento a Roma a 90 anni : È morto a 90 anni Luciano De Crescenzo, artista poliedrico, scrittore, regista e interprete di film cult come “Così parlo Bellavista” e “32 dicembre”. De Crescenzo era ricoverato da alcuni giorni a Roma ed è stato assistito fino all’ultimo dalla figlia Paola, dai nipoti e dall’agente Enzo D’Elia. Na

Ora cambia tutto : così il Papa riforma la Curia Romana : Giuseppe Aloisi Laici alla guida dei Dicasteri, niente più Congregazioni, estensione del potere della segreteria di Stato e "declassamento" dell'ex Sant'Uffizio Adesso ci siamo: tra le priorità di Jorge Mario Bergoglio è sempre stato possibile annoverare la riforma della Curia romana. Il Papa, poco dopo il Conclave in cui è stato eletto, ha messo in piedi un consiglio formato da nove cardinali, che poi, per vicissitudini varie, ma ...

Rifiuti a Roma - per l?Ama «tutto regolare» : ma ecco le strade dell?emergenza : Se passeggiando sotto casa notate ancora i mucchi di pattume accanto ai bidoni, sappiate che almeno per l?Ama è tutto «normale». La partecipata dei Rifiuti ieri, a un soffio...

Roma - Tutto pronto per accogliere Putin : 8.03 Visita a Roma per Vladimir Putin.La Capitale è blindata.Altissime le misure di sicurezza. Alle 13.00 prima tappa in Vaticano per l'incontro con il Papa. Nel primo pomeriggio andrà al Quirinale per l'incontro con il nostro presidente Mattarella. Insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, terranno una conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi. Successivamente, intorno alle 18.30, interverrà al Forum di dialogo italo- russo della ...

Tra punti fermi e nuovi arrivi è una Roma sempre più ‘italiana’ : l’11 capitolino è quasi tutto azzurro [FOTO] : Avrebbe dovuto essere la stagione della consacrazione dopo la semifinale di Champions dell’anno scorso ed i buoni propositi estivi. Ma è accaduto invece tutto il contrario: annata fallimentare per la Roma, con la rivoluzione tecnica attuata in inverno e la ‘deRomanizzazione’ avvenuta poche settimane fa. Si riparte, con tante critiche e nuovi progetti. Tra questi, un allenatore straniero ma ‘frizzante’ e ...

Tutto pronto per arrivo Putin : giovedì presidente russo a Roma : Roma – Una ‘Green zone’ blindata, tiratori scelti e droni pronti a vigilare dall’alto. E’ Tutto pronto per la visita ufficiale in Italia, giovedi’ 4 luglio, del presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Domani alle 11.30 negli uffici della Questura di Roma si terra’ il tavolo tecnico per mettere a punto le ultime misure. Putin rimarra’ nella Capitale solo un giorno. L’aereo ...

Calciomercato Roma - ok della Juventus per Higuain : adesso è tutto nelle mani del Pipita : Calciomercato Roma – Dopo le cessioni si pensa agli acquisti. nelle ultime ore la Roma ha definito la cessione del difensore Manolas, una perdita importante che però dovrebbe essere subito rimpiazzata, vicino infatti l’arrivo di Mancini dall’Atalanta, per il centrocampo è arrivato Diawara tramite lo scambio proprio con il greco ed adesso tutte le attenzioni sono rivolta ormai all’attacco. Considerando la cessione di ...

Milan : Giampaolo punta tutto su Romagnoli e Paquetà - saranno i pilastri del suo 4-3-1-2 : Il Milan ha già scelto i due pilastri della sua nuova formazione. Romagnoli in difesa e Paquetà sulle trequarti saranno i giocatori fondamentali di Giampaolo, gli uomini a cui affidarsi in campo per cercare la risalita tra le big del calcio italiano. La sentenza del TAS di ieri ha escluso i rossoneri dalla prossima Europa League, conquistata sul campo dalla squadra di Gattuso. Il prossimo anno il Milan sarà quindi tutto concentrato sul ...

#aRomavatuttobene - Incuria e flop controlli : la strage dei 700 alberi : Chissà se ora ci sarà un annuncio roboante: evviva, dopo due anni di nulla si è riusciti ad assegnare un appalto per potare gli alberi. Evento eccezionale, per...

#aRomavatuttobene - Rifiuti - la crisi più lunga : mille tonnellate in strada : La crisi più lunga mostra montagne di Rifiuti sui marciapiedi di Roma da tre settimane. Sono gli stessi sacchetti, fermi sotto il sole, a quaranta gradi, la spazzatura va in putrefazione...

Roma - conferenza stampa Totti : “Mi tenevano fuori da tutto. Per me è un arrivederci” : conferenza stampa Totti- Francesco Totti è pronto a dire addio alla Roma, stavolta in maniera definitiva dopo circa 30 anni di giallorosso. Un addio un po’ a sorpresa, ma maturato sicuramente da diversi dissapori con il presidente Pallotta e Baldini. Una linea di pensiero totalmente differente e un addio ormai certo e scontato. Totti ha […] L'articolo Roma, conferenza stampa Totti: “Mi tenevano fuori da tutto. Per me è un ...

Tuttosport : De Laurentiis dice no ai 36 milioni per Manolas. La Roma pensa a sacrificare Zaniolo : Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, ci sarebbe una frenata nella trattativa della Roma con il Napoli per Manolas. Il problema è rappresentato dal fatto che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di pagare la clausola rescissoria di 36 milioni per il difensore greco, considerandola troppo esosa. La Roma, d’altro canto, ha bisogno di incassare 40-50 milioni entro fine giugno. Ciò starebbe convincendo il club giallorosso a trovare ...

CorSera Roma : ultimatum del Campidoglio per lo stadio : “O si fa come diciamo noi o salta tutto” : Il Comune di Roma dà l’ennesimo ultimatum al club di Pallotta: “O si fa come diciamo noi o salta tutto”. L’argomento, naturalmente, è lo stadio. Lo racconta l’edizione Romana del Corriere della Sera. Ieri, all’Eur, si è riunito il tavolo tecnico, e il Campidoglio ha ribadito la linea dura, resa ancora più ferrea dall’addio di Totti al club e il malcontento dei tifosi che, in polemica con la società, ...

Risultati Europei Under 21 2019/ Diretta gol live : il girone C - tutto 'Romagnolo' : Risultati Europei Under 21 2019: classifiche dei gironi, Diretta gol live delle partite in programma oggi, martedì 18 giugno. Scende in campo il girone C.