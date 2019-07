Roma | rientra l' allarme terrorismo | il siriano ricercato non è in Italia

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 2-5 - il Romano non riesce a rientrare nel match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Vince ancora a zero alla battuta. Ora Bedene potrà chiudere il set. 30-0 Buon inizio di Berrettini al servizio. 2-5 Bedene tiene il servizio pur rischiando 5 volte. Berrettini non riesce a rientrare nel set. 40-40 Nulla di fatto: parità, l’ennesima. 40-AD Continua a dare fastidio in risposta l’italiano: quinta chance di break. 40-40 Non c’è la possibilità di scambiare per ...